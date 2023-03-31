Эмираты производят свои беспилотники и прицениваются к чужим

Американцы обещают, израильтяне торгуются, сербы кооперируются

Многолетние переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о закупке американских дронов MQ-9B Sea Guardian находятся на продвинутой стадии, заявили руководители компании-производителя General Atomics на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

ПОСТАВКИ И ПОЛИТИКА

Дэвид Александер, президент General Atomics Aeronautical Systems, заявил, что отношения, которые его компания поддерживает со страной Персидского залива, остаются устойчивыми: «Около 10 лет мы тесно сотрудничаем с ВВС Эмиратов, в первую очередь в рамках программы MQ-1, и ОАЭ проявляют интерес к приобретению некоторых других наших платформ, что позволило нам поддерживать с ними прочные отношения».

Однако для таких изделий, как беспилотники MQ-1 или MQ-9B, может потребоваться длительный процесс получения одобрения сделки и разрешения на экспорт. Первые могут собирать разведданные и выявлять угрозы, в то время как вторые рекламируются как морские системы, обеспечивающие наблюдение и разведку.

«Эмиратцы не могли вечно ждать принятия решений по экспортной политике США, поэтому тем временем они закупали оборудование у китайцев, Турции и других партнеров. Так было всегда. Беспокоит ли нас это? Я считаю, что это нормальная конкуренция, но мы никоим образом не боимся конкуренции», – сказал Дэвид Александер.

Два года назад Объединенные Арабские Эмираты отозвали свое письмо о принятии американского предложения – после того как администрация Джозефа Байдена затормозила соглашение, ранее одобренное администрацией Дональда Трампа, относительно продажи ОАЭ высокоточного ударного оружия, истребителей F-35 и беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

Но компания General Atomics заявила, что переговоры по беспилотникам никогда не прекращались. «Переговоры с ОАЭ о приобретении MQ-9B SeaGuardians продолжаются и демонстрируют признаки значительного прогресса», – заявил Марк Бринкли, представитель General Atomics.

С учетом огромного количества судов, проходящих через территориальные воды ОАЭ, эффективная и постоянная разведка в морской сфере имеет решающее значение для безопасности страны. Представители General Atomic надеются в этом году добиться прогресса в интеграции своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с системами спутниковой связи на низкой околоземной орбите, что может снизить эксплуатационные расходы и уменьшить аппаратную нагрузку.

Недавно General Atomics провела три успешных пробных полета MQ-9A, оснащенного системой LEO, в оценочной конфигурации. Хотя компания не раскрыла поставщика системы LEO, считается, что это Starlink Space X. «Следующим этапом будет обеспечение пути интеграции системы в существующие парки Reaper, чтобы клиенты могли использовать ее в рабочем режиме», – сказал Бринкли, добавив, что представители компании уже предложили этот вариант нескольким клиентам.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛУЧ» ИЗ ИЗРАИЛЯ

От американцев не отстают и израильтяне. Глава компании Rafael Advanced Defense Systems Йоав Хар-Эвен присутствовал на церемонии открытия оружейной выставки в Абу-Даби и на конференции IDEX с израильскими и эмиратскими официальными лицами.

«Мы воодушевлены еще одним конкретным шагом в укреплении связей Rafael с ОАЭ. Теперь мы можем сказать, что благодаря этим первым инвестициям мы построили мост в Объединенные Арабские Эмираты и рады продолжать расширять отношения, которые были налажены до сих пор», – заявил Хар-Эвен.

Известно, что Rafael Advanced Defense Systems открывает новый завод в ОАЭ. Персидский залив – новый рынок для Израиля после подписания «Соглашений Авраама», в результате которых еврейское государство улучшило дипломатические отношения с несколькими арабскими странами.

Компания также представит на IDEX свое высокоэнергетическое лазерное оружие Iron Beam («Железный луч»). Технология, разработанная в Израиле, расширяет возможности системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». В ОАЭ впервые увидят новую лазерную систему.

В прошлом году сообщалось, что ОАЭ стремятся приобрести систему ПВО малой дальности Rafael Spyder. В компании сообщили, что Spyder был модернизирован, «чтобы обеспечить возможность противодействия баллистическим ракетам за счет увеличенной дальности ракеты Derby LR».

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И БОЕВЫЕ

Тем временем на Международной выставке вооружений IDEX 2023 эмиратская корпорация оборонной промышленности EDGE представила 11 новых беспилотных и автономных систем для разведки и нанесения ударов.

В день открытия выставки EDGE, в состав которого в настоящее время входят 20 различных технологических и оборонных структур, представила большой ассортимент продукции под маркой «сделано в ОАЭ», в том числе множество летательных аппаратов для доставки грузов. Например, был представлен винтокрылый Airtruck, предназначенный для стратегической логистической поддержки, такой как снабжение войск в отдаленных местах, обеспечение медицинской эвакуации и разведки. Его полезная нагрузка составляет 500 кг, а максимальная дальность полета – 360 км при крейсерской скорости 120 км/ч.

За последнее десятилетие многие армии, особенно на Западе, заняли выжидательную позицию в отношении логистических дронов, предпочитая вместо этого покупать беспилотные боевые и разведывательные БЛА. Но сегодня по-прежнему популярны новые методы пополнения ресурсов на поле боя и боевой эвакуации. Теперь разработчики и производители ряда новых систем заявляют, что они готовы к развертыванию.

За последний год армия США экспериментировала с этой технологией, разработав полностью автономную версию вертолета Black Hawk. В контексте специальной военной операции России на Украине несколько производителей отправили грузовые беспилотники для поддержки украинских войск. В этом списке есть Великобритания, которая отправила тяжелый квадрокоптер Malloy T150. А американский производитель Aquiline, как сообщается, поставил 40 поисково-спасательных беспилотников Spartacus Hurricane.

Еще одним интересным проектом стал QX6–50, винтокрылый беспилотник из Эмиратов. Это новейшее дополнение к линейке QX, который производит EDGE. Система способна перевозить полезную нагрузку весом 50 кг на расстояние до 200 км.

EDGE также продемонстрировала новый боевой БПЛА Jeniah с максимальной грузоподъемностью боеприпаса 480 кг, способный развивать максимальную скорость 1000 км/ч.

Недавно EDGE приобрела контрольный пакет акций эстонской компании Milrem Robotics, и эта сделка стала крупнейшей иностранной инвестицией в оборонную промышленность Эстонии. Вскоре после этой сделки EDGE продемонстрировала два своих современных беспилотника: THeMIS Combat, который обеспечивает высокоточную прямую огневую поддержку маневренных подразделений, и THeMIS Observe, созданный для тактических разведывательных операций.

Еще одна перспективная компания, к которой EDGE проявила интерес, это итальянская Sortie Cargo, базирующаяся в Турине. Стартап разрабатывает и производит беспилотники для быстрой доставки грузов.

Юмит Елкен, соучредитель компании, разработчик и бизнесмен турецкого происхождения, рассказал Defense News в интервью, что ОАЭ обратились к ним с предложением о возможной покупке RUAV724. Завершается разработка окончательного прототипа этого грузового самолета большой дальности, и в компании надеются, что в этом году он совершит свой первый испытательный полет.

Юмит Елкен заявил, что уникальность технологий Sortie Cargo заключается в сочетании ракетного и турбореактивного двигателей в их системах. В отношении систем, представленных компанией EDGE, Елкен заметил: «Многие из их дронов используют только турбореактивные двигатели, что приводит к более высокому расходу топлива и таким образом снижает возможности полезной нагрузки. Некоторым также требуется взлетно-посадочная полоса для взлета или посадки. В отличие от них RUAV 724 может быть запущен из любого места, развивая ту же максимальную скорость в 1000 км/ч, что и Jeniah, но с дальностью доставки более 2500 км».

Что касается морских платформ, EDGE в сотрудничестве с Abu Dhabi Ship Building разработала 170-метровый беспилотный надводный корабль (USV) Detector для наблюдения и разведки, а также для обнаружения подводных мин. USV с дизельным двигателем может быть сконфигурирован как для пилотируемых, так и для беспилотных операций. Он работает бесшумно в режиме электрической тяги в течение четырех часов подряд, развивая скорость до 40 узлов.

ПЛАТФОРМЫ НАШИ – БОМБЫ ВАШИ

Во время своего неожиданного визита на выставку IDEX президент Сербии Александар Вучич объявил, что страна будет покупать боеприпасы для беспилотников производства ОАЭ, отдав им предпочтение среди поставщиков из других стран, которые также принимают участие в выставке.

Вучич встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время выставки, чтобы обнародовать их партнерство по закупке эмиратских боеприпасов. Лидеры двух государств осмотрели четыре стенда сербских компаний, два из которых демонстрировали беспилотники сербского производства.

Один из поставщиков, базирующаяся в Белграде компания PR-DC, уже продает такие аппараты правительствам Сербии и ОАЭ. Компания производит серию IКА Вomber. Новейшая ее платформа может быть оснащена дюжиной 60-миллиметровых авиабомб, состоящих из минометного снаряда M73 и взрывателя, специально разработанного для операций БПЛА. Мультикоптер работает от литиевых батарей.

Йована Евтич, менеджер по маркетингу PR-DC, рассказала Defense News: «Это наша вторая выставка в Эмиратах, первая была на UMEX в прошлом году. В обоих случаях шейх бен Заид проявил большой интерес к нашей продукции, и в частности к бомбардировщику IKA, на который он приехал посмотреть».

Представители компании заявляют, что беспилотник начнет функционировать примерно через шесть месяцев. Компания рассчитывает произвести 10 тыс. беспилотников серии IКА Вomber в течение следующих пяти лет.

Еще одной сербской фирмой, демонстрирующей свои возможности на выставке, был Yugoimport, представивший боевой беспилотник OBAD, который может быть оснащен различным оружием для штурмовых операций.

В последние несколько лет Сербия потратила изрядные усилия для создания мощной промышленной базы, чтобы увеличить мощности по производству военных беспилотников. Когда Йовану Евтич спросили, не подорвет ли сербскую оборонную промышленность нынешнее решение лидера страны сделать выбор в пользу боеприпасов иностранного производства, Евтич сказала, что это решение, напротив, расширяет возможности для бизнеса: «Многие страны Персидского залива уже обратились к нам по поводу наших платформ. Сербия и Объединенные Арабские Эмираты являются давними партнерами, и я не вижу, чтобы это обязательство негативно сказалось на нашем национальном рынке».

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.