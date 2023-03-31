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Независимое военное обозрение

Эмираты завербовали искусственный интеллект

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Графика сайта freepik.com
Графика сайта freepik.com.

Абу-Даби модернизирует свои разведывательные службы

Геополитические изменения на Ближнем Востоке (так называемая арабская весна, конфликт в Йемене, угроза, которую представляет иранская ядерная программа, и другими глобальные события) побудили Объединенные Арабские Эмираты начиная с середины 2010-х годов предпринять важные шаги по модернизации своих разведывательных служб.

Как показывает эволюция современных разведывательных служб, страны, обладающие значительными финансовыми ресурсами, как ОАЭ, развивают преимущественно свои технические сегменты – такие как сигнальная разведка и, в последнее время, искусственный интеллект (ИИ). Это связано с тем обстоятельством, что получение определенных результатов с помощью технических средств осуществляется относительно быстрее и безопаснее по сравнению с использованием информации, собранной из агентурных источников, что требует гораздо больше времени и ресурсов для подготовки.

Помимо расширения технических разведывательных возможностей, ОАЭ продолжали также поощрять развитие частного сектора безопасности, особенно в киберпространстве, при относительно жестком государственном контроле за этой деятельностью. Тем не менее на этом направлении произошли некоторые сбои – такие как скандал с проектом Raven (эмиратская компания Dark Matter была вовлечена него в числе прочих). Этот скандал вызвал расследование ФБР по поводу использования определенных видов цифрового шпионажа, ведущих к аресту иностранных диссидентов. Это помимо поддержки Эмиратами властей Саудовской Аравии после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги и вызывающего раздражение американцев сбора ОАЭ информации о монархиях Персидского залива и других странах Ближнего Востока.

Частный сектор технической разведки ОАЭ серьезно превосходит государственный. Курирует оба сектора Тахнун бен Заид Аль Нахайян – брат и советник по национальной безопасности президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Советник оптимизирует реструктуризацию государственных подразделений киберразведки ОАЭ, за которые он отвечает, одновременно укрепляя свои собственные возможности.

Именно частная принадлежность основных групп киберразведки ОАЭ позволяет властям:

а) оперативно дистанцироваться от всех скандалов в этой области;

б) устанавливать контакты с частными компаниями из стран, отношения с которыми по тем или иным причинам неудобно афишировать (например, сейчас ОАЭ готовы финансировать по частным каналам израильский проект по развитию киберразведки в Албании);

в) эффективно маневрировать силами и средствами, буквально переливая кадры из «попавшей под огонь» структуры во вновь сформированную.

Например, Royal Technology Solutions (RTS), дочернее предприятие конгломерата Royal Group, входящего в личную холдинговую компанию Тахнуна бен Заида International Holding Co (IHC), активно занялось вербовкой бывших руководителей Dark Matter после скандала и увольнений. RTS, интегратор кибернетических решений, работающий с 2010 года, уже переманил несколько сотрудников из местной компании Connection Systems, многие из которых ранее работали на DarkMatter.

Еще одним центром привлечения кадров является базирующийся в Абу-Даби офис OryxLabs, который собирает команду экспертов по кибератакам, уволенных из Dark Matter для продвижения своих услуг на Ближнем Востоке.

Национальное управление электронной безопасности (созданное в 2012 году при содействии США) со штаб-квартирой в Абу-Даби было переименовано в Агентство сигнальной разведки (SIA). Управление является аналогом Агентства национальной безопасности (АНБ) в США, и техническое проникновение в ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в ОАЭ было одним из его достижений.

В то же время появлялись довольно убедительные данные о том, что власти или другие спецслужбы Эмиратов были вовлечены в использование приложения Tik Tok для записи разговоров, встреч и фотографий частных лиц. Для пятилетнего плана 2022–2026 годов утвержденный кибербюджет ОАЭ составляет 79 млн долл. и является крупнейшим в истории страны. Согласно Индексу глобальной безопасности 2020 года, ОАЭ занимают пятое место в мире по этим тратам.

Стоит упомянуть, что в ОАЭ создано Министерство искусственного интеллекта. Предполагается, что эта программа также окажет важное влияние на развитие разведывательных служб Абу-Даби.

Одновременно Эмираты еще больше расширили возможности Национального колледжа обороны, который в настоящее время возглавляет генерал-майор Акаб Шахин аль-Али. А назначение британца Томаса Дрохана деканом этого колледжа должно укрепить связи с аналогичными структурами Великобритании. Имя Джоэла Хейворда, новозеландца, признанного специалиста мирового уровня в области военной стратегии и истории войн, также упоминается среди преподавателей на одном из факультетов колледжа.

Для развития деятельности разведывательных служб Эмираты активно нанимают экспертов, особенно отставных военных из США и Великобритании, которых привлекают высокими зарплатами.

Эксперты отмечают укрепление отношений спецслужб ОАЭ со спецслужбами других государств – в частности Турции, Саудовской Аравии, Израиля, США. А также поддержание хороших отношений с аналогичными службами таких стран, как Египет, Россия, Китай и др.


Василий Иванов

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