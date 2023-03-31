Медведев прокомментировал петицию о размещении на Украине ядерного оружия США

Зампред Совбеза РФ не исключил появления российской петиции о нанесении превентивного удара

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ответом на передачу Украине американского ядерного оружия может стать российская "петиция" о превентивном ударе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции о размещении в стране ядерного оружия США. "И как же отвечать нашим гражданам на этот <…> бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией все-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка", - написал политик в своем Telegram-канале в четверг.

При этом Медведев вполне допускает, что договоренность между Киевом и Вашингтоном будет достигнута. "А что? Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более [президент США Джо] Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", - заметил замглавы Совбеза РФ.

Ранее в четверг на сайте Зеленского была опубликована петиция с предложением разместить на Украине американское ядерное оружие или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением. Если петицию за 90 дней подпишут 25 тыс. человек, Зеленский будет обязан рассмотреть предложенную инициативу и дать свой ответ.

С 2015 года на сайте президента Украины неоднократно появлялись петиции с предложениями, которые сводились к обретению страной ядерного оружия. Все они не набрали достаточное количество голосов, чтобы их рассмотрел глава государства.

В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по подписанному в 1994 году будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение РФ ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.