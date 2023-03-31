Лавров заявил, что ЕС начинает осознавать экономические последствия финансирования Украины

Глава МИД РФ отметил, что экономики европейских стран теряют конкурентные преимущества

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Европейские страны начинают понимать, что в результате финансирования Украины их экономики теряют конкурентные преимущества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina.

"Европейские страны видят, что происходит с их экономиками в ситуации, когда их заставляют финансировать не только войну на Украине, но и повседневную жизнь в этой стране в силу неспособности киевского режима этим заниматься и что-либо сделать в этой области. Европа теряет свои конкурентные преимущества, как континент, который заставили отказаться от дешевого российского газа, подступает к черте деиндустриализации, как европейский бизнес уезжает в Соединенные Штаты", - сказал он.

"Это все даром не пройдет. Началась переоценка всего происходящего, в том числе в умах европейских политиков. Если есть политики, в умах которых пока ничего не происходит, то убежден, что население Европы будет им напоминать и будет стараться, чтобы в эти умы проникло ощущение реальности", - отметил министр.