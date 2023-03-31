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Экс-министр обороны Болгарии: Путин не будет применять ядерное оружие

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Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022.
Источник изображения: © Sputnik

Экс-министр обороны Болгарии: Путин рационален, и он не станет применять ядерное оружие

Разместив свои тактические ядерные бомбы в Белоруссии, Россия делает решительный шаг в приобщении Минска к боевым действиям против Украины, цитирует Bulgaria ON AIR заявление экс-министра обороны Болгарии Тодора Тагарева. По его словам, таким образом Путин также хочет ослабить поддержку Киева.

"Белоруссия стала частью широкомасштабной спецоперации в первые дни. Она неизбежно станет целью, если Путин решит применить ядерное оружие. Однако я не думаю, что он готов это сделать", — прокомментировал экс-министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в эфире программы "Денят ON AIR".

И хотя эксперты считают, что до применения ядерного оружия еще далеко, нас не должно это успокаивать, заметил он.

"Лучше бы ему этого не делать — он понесет огромные потери. Путин рационален. Размещение ядерного оружия в третьих странах — нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Судя по разговорам с Си Цзиньпином, обе страны считали размещение такого оружия в других странах недопустимым. Однако после его отъезда Путин заявлял об обратном".

Он согласился с наблюдателями, считающими, что Путин почувствовал себя даже униженным поведением Си и что подобными действиями он как бы говорит ему: "Я буду поступать так, как сам решил".

"Си — партнер Путина, Китай разделяет позиции России по однополярному миру, здесь у них общие взгляды. У Китая есть прямой экономический интерес использовать Сибирь как сырьевую базу своей экономики. Но по другим вопросам их мнения расходятся", — заявил Тагарев.

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