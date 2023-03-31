Лавров заявил, что Запад напрямую является участником войны с Россией

По словам главы МИД РФ, сами украинские руководители заявляют о том, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Страны Запада напрямую являются участниками войны против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina.

"Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - сказал он.

По словам Лаврова, сами украинские руководители заявляют о том, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. "Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны. Без него она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году "нависли" над всем русскоязычным населением страны под названием Украина", - указал министр.

Глава МИД напомнил, что на Украине было запрещено образование на русском языке, использование языка даже в быту, не говоря уже о закрытии средств массовой информации. "Этот режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, что всегда, на протяжении всей истории этих земель существовало на современной Украине, но и для того, чтобы на территории этой страны создавать прямые угрозы безопасности Российской Федерации, включая создание военных баз и прочей инфраструктуры Североатлантического альянса", - подчеркнул Лавров. "У нас не было другого выхода после того, как все наши попытки добиться политического урегулирования через выполнение минских договоренностей, а затем в декабре 2021 года через согласование договора с США и НАТО о взаимных гарантиях, равной, неделимой безопасности были отвергнуты", - добавил он.

"Все, кто интересуется происходящим и кто хоть немного объективен, прекрасно понимают, о чем идет речь. В нашем случае нам нечего скрывать. Мы воюем за условия безопасности своей страны, - указал министр. - За последние тридцать лет они последовательно разрушались Западом, прежде всего США, которые уничтожали все договоры в сфере стратегической стабильности. Воюем в рамках специальной военной операции за судьбы людей, которых киевский режим публично грозился уничтожить и объявил террористами".

Лавров подчеркнул, что Россия защищает судьбы этих людей, их права в полном соответствии с Уставом ООН, с международными конвенциями самоопределяться, как они хотят дальше жить на землях, которые столетиями принадлежали их предкам. Он напомнил, что такое самоопределение уже состоялось 2014 году в Крыму, а в 2022 году состоялось в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях. "Это реальность, от которой никто не сможет отмахнуться", - заключил он.