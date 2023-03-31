Войти
ТАСС

Лавров заявил, что Запад напрямую является участником войны с Россией

373
0
+2
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, сами украинские руководители заявляют о том, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Страны Запада напрямую являются участниками войны против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina.

"Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведется руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима", - сказал он.

По словам Лаврова, сами украинские руководители заявляют о том, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. "Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны. Без него она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году "нависли" над всем русскоязычным населением страны под названием Украина", - указал министр.

Глава МИД напомнил, что на Украине было запрещено образование на русском языке, использование языка даже в быту, не говоря уже о закрытии средств массовой информации. "Этот режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, что всегда, на протяжении всей истории этих земель существовало на современной Украине, но и для того, чтобы на территории этой страны создавать прямые угрозы безопасности Российской Федерации, включая создание военных баз и прочей инфраструктуры Североатлантического альянса", - подчеркнул Лавров. "У нас не было другого выхода после того, как все наши попытки добиться политического урегулирования через выполнение минских договоренностей, а затем в декабре 2021 года через согласование договора с США и НАТО о взаимных гарантиях, равной, неделимой безопасности были отвергнуты", - добавил он.

"Все, кто интересуется происходящим и кто хоть немного объективен, прекрасно понимают, о чем идет речь. В нашем случае нам нечего скрывать. Мы воюем за условия безопасности своей страны, - указал министр. - За последние тридцать лет они последовательно разрушались Западом, прежде всего США, которые уничтожали все договоры в сфере стратегической стабильности. Воюем в рамках специальной военной операции за судьбы людей, которых киевский режим публично грозился уничтожить и объявил террористами".

Лавров подчеркнул, что Россия защищает судьбы этих людей, их права в полном соответствии с Уставом ООН, с международными конвенциями самоопределяться, как они хотят дальше жить на землях, которые столетиями принадлежали их предкам. Он напомнил, что такое самоопределение уже состоялось 2014 году в Крыму, а в 2022 году состоялось в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях. "Это реальность, от которой никто не сможет отмахнуться", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
04.01.2023
Как в компьютерной игре: Кулеба сравнил поставки оружия Украине с прохождением "уровней"
27.10.2022
Блинкен призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке Украины
24.03.2022
При каких условиях Польша захватит часть Украины
02.02.2022
Россия письменно ответила на предложение США по урегулированию украинского кризиса
25.10.2019
Россия и Норвегия: общее прошлое и прагматичное будущее (Aftenposten, Норвегия)
20.09.2019
The Nation (США): отлучат ли Россию от Запада?
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге