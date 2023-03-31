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ТАСС

Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс" полки Новосибирского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учений освоили новые районы боевого патрулирования. Как отметили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, подобные учения позволяют проверить готовность соединения к действиям в условиях "быстроменяющейся обстановки".

"В ходе командно-штабного учения с Новосибирским соединением Ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, в том числе и маршруты движения. Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстроменяющейся обстановки", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, выполнение практических задач в ходе учений осуществлялось "с использованием различных вариантов", что позволило гарантировано доводить приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учетом имеющихся радиосредств.

В учениях приняли участие в общей сложности более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". 

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