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ТАСС

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" спустят на воду в апреле

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Церемония закладки морского тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге, 24.07.2020
Церемония закладки морского тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге, 24.07.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Новые корабли противоминной обороны будут способны обнаруживать мины как в морских акваториях, так и в морском грунте, при этом не входя в опасную зону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" состоится на Средне-Невском судостроительном заводе в апреле этого года. Об этом журналистам в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Во второй декаде апреля текущего года в Санкт-Петербурге, на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоится торжественная церемония спуска на воду восьмого по счету и седьмого серийного новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" проекта 12700 для Военно-морского флота России. О подготовке корабля к спуску на воду главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил генеральный директор Средне-Невского Судостроительного завода Владимир Середохо", - говорится в сообщении.

Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 890 тонн, а также могут развивать скорость около 16 узлов (около 30 км/ч). Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК), которое специально начало разработку нового поколения минно-тральных сил. Новые корабли ПМО будут способны обнаруживать мины как в морских акваториях, так и в морском грунте, при этом не входя в опасную зону.

"Корабль ПМО "Лев Чернавин" строится в рамках реализации программы оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота. С этой целью на Средне-Невском судостроительном заводе развернуто серийное строительство кораблей этого проекта. Корабли проекта 12700 на практике уже доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик", - приводятся в сообщении слова Евменова. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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