Войти
ТАСС

Кулеба считает, что Украине попробуют навязать "Минск-3" после наступления ВСУ

501
0
0
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Инициаторами мирного плана станет часть западных политиков, заявил глава украинского МИД

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Часть западных политиков попытаются навязать Украине мирный план по образцу минских соглашений после готовящегося контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в руководстве всех государств - союзников Украины есть меньшинство, которое будет призывать к сокращению оказываемой Украине помощи и перемирию, заявляя, что после "последнего решающего сражения пришла пора рассмотреть альтернативный сценарий".

"Они есть везде - в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне. Они попытаются предложить что-то вроде "Минска-3". <...> Для Киева нет альтернатив полному восстановлению нашей территориальной целостности", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украине необходимо делать все возможное, чтобы контрнаступление ВСУ не воспринималось на Западе как "решающее сражение", итоги которого будут определять дальнейшую политику союзников Киева.

Кулеба также заявил, что считает аргумент об опасности эскалации конфликта в случае передачи Киеву дополнительных, в том числе дальнобойных, вооружений "лишь оправданием, а не доводом", так как "этот довод раз за разом не срабатывал". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Похожие новости
20.04.2022
На Западе решили разделаться с Россией руками Украины
18.04.2022
Украина подорвала единство Евросоюза. Его разрывает изнутри
13.04.2022
Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником
12.04.2022
Япония хотела настроить АСЕАН против России. Не тут-то было
30.03.2022
Смерть американской выделки
04.06.2020
Русская Германия (Русская Германия): закрытое небо ударит по Европе
13.06.2018
Оружие на любой вкус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге