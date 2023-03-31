Кулеба считает, что Украине попробуют навязать "Минск-3" после наступления ВСУ

Инициаторами мирного плана станет часть западных политиков, заявил глава украинского МИД

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Часть западных политиков попытаются навязать Украине мирный план по образцу минских соглашений после готовящегося контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в руководстве всех государств - союзников Украины есть меньшинство, которое будет призывать к сокращению оказываемой Украине помощи и перемирию, заявляя, что после "последнего решающего сражения пришла пора рассмотреть альтернативный сценарий".

"Они есть везде - в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне. Они попытаются предложить что-то вроде "Минска-3". <...> Для Киева нет альтернатив полному восстановлению нашей территориальной целостности", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украине необходимо делать все возможное, чтобы контрнаступление ВСУ не воспринималось на Западе как "решающее сражение", итоги которого будут определять дальнейшую политику союзников Киева.

Кулеба также заявил, что считает аргумент об опасности эскалации конфликта в случае передачи Киеву дополнительных, в том числе дальнобойных, вооружений "лишь оправданием, а не доводом", так как "этот довод раз за разом не срабатывал".