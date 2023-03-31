Глава МИД Венгрии назвал ошибкой решение ЕС соревноваться с США в поставках оружия Киеву

Петер Сийярто заявил, что поставки вооружений на Украину ведут лишь к затягиванию конфликта, который уже нанес ущерб европейской экономике и вызвал инфляцию

БУДАПЕШТ, 30 марта. /ТАСС/. Евросоюзу не следует соревноваться с Соединенными Штатами в поставках вооружений на Украину, поскольку такая политика истощает ресурсы ЕС и не способствует урегулированию конфликта. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Думаю, что самой серьезной ошибкой со стороны Брюсселя было решение посоревноваться с американцами в том, кто сможет оказать Украине более масштабную помощь", - сказал глава МИД на конференции в Торгово-промышленной палате республики. Он добавил, что постепенно это соревнование свелось к поставкам вооружений.

Сийярто подчеркнул, что такие игры с "военной сверхдержавой номер один в мире" и поставки вооружений на Украину ведут лишь к затягиванию конфликта, который уже нанес ущерб европейской экономике и вызвал инфляцию.

Выступая 6 марта в венгерском парламенте, Сийярто заявил, что евроатлантическое сообщество испытывает сейчас какой-то "военный психоз", а депутаты Европарламента в Брюсселе "воспринимают это как соревнование, кто передаст больше оружия Украине - США или Европа". Сийярто признался, что испытывает от этого шок, тем более что вооруженный конфликт происходит в Европе, и именно она ощущает на себе "все его негативные последствия".