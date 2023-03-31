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Поражение Украины становится все реальнее

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Ракетные пуски по объектам военного управления Украины
Ракетные пуски по объектам военного управления Украины.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Экс-посол США в Финляндии Мак: на Украине слабеет моральный дух

Российская спецоперация длится уже больше года, и моральный дух украинцев падает, пишет экс-посол США в Финляндии Эрл Мак в статье The Hill. Его возмутила оказываемая помощь Киеву. Украинским солдатам приходится сражаться не на современных танках, а на экспонатах из "музеев времен холодной войны".

Я не раз бывал на Украине с гуманитарными миссиями, и последняя поездка убедила меня, что страна переживает решающий момент. Моральный дух слабеет. Я прочел это в глазах детей. Но что еще важнее, я услышал это в голосах лидеров, которые по-прежнему говорят правильные вещи, но уже без прежней убежденности.

США, НАТО и наши союзники по ЕС поддерживают Украину, но это лишь полдела. Серьезнейшая проблема — это неспособность США и НАТО обеспечить Киев всем необходимым, в том числе современной военной техникой. Складывается ощущение, что основная ее часть поступает из музеев времен холодной войны. Украинские солдаты сражаются с русскими на танках "Леопард", из которых лишь считанные машины можно назвать современными, и советских МиГах, которым больше 30 лет. К тому моменту, как до Украины доберутся американские "Абрамсы" (по словам американских чиновников, на это уйдет 8-10 месяцев), боевые действия вполне могут закончиться. Отправлять украинцам современную боевую технику надо было вчера. Почему никто не торопится?

Хотя вспышка боевых действий длится всего год, страна находится в постоянном конфликте с 2014 года, когда пророссийские сепаратисты в Донецкой и Луганской областях провозгласили независимость, а российское правительство аннексировало полуостров Крым. Скоро исполнится десять лет, как на Украину пришли смерть и хаос, и президент Путин знает, что войну на истощение русские выиграют.

Автор: Эрл Мак (Earle Mack) — бывший посол США в Финляндии

Статья приводится в сокращении

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