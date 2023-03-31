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ТАСС

ФСВТС обвинила Чехию и Болгарию в грубом нарушении международных обязательств

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

В службе назвали причиной деятельность двух стран по ремонту и модернизации российских вертолетов для дальнейшей их передачи Украине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ремонт и модернизация российских вертолетов с целью последующей передачи их Украине является грубым нарушением международных обязательств со стороны Болгарии и Чехии. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В службе напомнили, что согласно опубликованной в СМИ информации государственные компании Болгарии "Авионамс" и "Терем - Летец", а также чешская "Лом Прага" продолжают осуществлять нелегитимную деятельность по ремонту и модернизации боевой вертолетной техники российского и советского производства, в том числе для ее дальнейшей отправки на Украину.

"Упомянутая деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", - сообщили в службе, обратив внимание на то, что российская сторона не несет ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, обслуженных этими фирмами без участия российских производителей и разработчика. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Чехия
Компании
ФСВТС РФ
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