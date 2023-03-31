Французский эксперт считает, что Запад не сможет поддержать Киев из-за нехватки техники

Специалист в области мировой экономики, профессор Лионель Рондуэн назвал "критическим измерением конфликта" артиллерию, чьим огнем вызваны 75% украинских потерь

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Страны Запада не смогут долго поддерживать украинскую армию из-за нехватки техники. Такое мнение высказал специалист в области мировой экономики, профессор Лионель Рондуэн, выступивший с комментарием в апрельском номере парижского журнала Elements.

"Западные страны сталкиваются с растущими трудностями в поддержке военных усилий украинского союзника", - констатировал эксперт. Он назвал "критическим измерением конфликта" артиллерию, чьим огнем вызваны 75% украинских потерь. По его словам, Украина на начало конфликта располагала "более 1000 орудий крупного калибра, но сегодня испытывает нехватку артиллерии, несмотря на непрерывную помощь стран НАТО". Она теряет каждый день от 3 до 10 орудий в результате обстрелов без учета износа техники, отправляемой на ремонт в Польшу, добавил он.

По его словам, Великобритания "не в состоянии поставить что-либо еще". У Франции осталось "лишь 58 самоходных установок Caesar". "Завод компании Nexter в городе Бурж выпускает от двух до четырех орудий в месяц, а к концу года сможет производить восемь, но их хватит на три дня", - полагает эксперт.

Танковое фиаско

Не лучше, по его оценке, и ситуация со снарядами. Рондуэн отметил, что "в Пентагоне считают тревожным уровень запасов США". Администрация Джо Байдена, указал он, "имела доступ к заранее складированным запасам в Израиле - 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, но столько Киев расходует в течение 50 дней". "США заявляют, что в 2025 году смогут за 30 дней производить снаряды, которые Украина расходует сейчас за 15 дней, - заметил эксперт. - Продержатся ли так долго украинские пехотинцы?".

По мнению Рондуэна, "обернулась фиаско" и операция поставки танков". "Танками Leopard 2 планировали оснастить две бригады, но в лучшем случае оснастят полк, - полагает он. - Теперь собираются восстановить танки "Леопард-1", хотя знают, что эта техника устарела".

Для танков потребовались бы снаряды 105 мм, но "ни Германия для "Леопардов", ни Франция для AMX 10 RC, обещанных Киеву, не располагают нужным количеством снарядов". Что касается США, то, по словам эксперта, они "намерены поставить два-три десятка танков Abrams, когда те будут построены, а это займет год". "Смятение западных элит стало кричащим, и наглядным примером этого служат американские коммюнике о поставках Украине, - заметил эксперт. - До ноября техника перечислялась с указанием количества, но отныне оно не указывается, как свидетельствует список, переданный Байденом Зеленскому".

Изоляция Запада

Как считает аналитик, "все больше проявляется и другой факт - изоляция Запада". Он напомнил об обещании Запада "отрезать Россию от остального мира". Несмотря на обращенные к нему просьбы западных партнеров продать вооружения, в том числе снаряды калибра 105 мм, "бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался от любого, даже косвенного участия в войне против российского экономического партнера".

Таким был итог обращений США и к двум другим южноамериканским военным державам: Аргентина и Колумбия ответили отказом. "На Мюнхенской конференции западным странам абсолютно не удалось убедить государства Африки поддержать антироссийские санкции, - констатировал эксперт. - От остального мира отрезан именно Запад".

Украина, по его данным, теряет ежедневно от 300 до 500 солдат и втрое больше раненых. "Это много для страны с довоенным населением 37,5 млн жителей, - указал аналитик. - Под контролем властей Киева остаются 20-22 млн человек, так как часть украинского населения находится на положении беженцев в России и странах Запада". В отсутствие у НАТО необходимого числа предприятий для удовлетворения запросов Киева проблему могло бы решить обращение к другим странам. "Но за деньги нельзя купить все, - заметил Рондуэн. - Неприсоединившиеся страны не готовы предстать в роли воюющей стороны, снабжающей НАТО".

Запад, считает он, проигрывает сражение и в сфере реальной экономики. "Мы сводим ее к философскому камню, магическому превращению денег в товары, тогда как это сложная метаморфоза, предполагающая и энергию, и сырьевые богатства, - заметил Рондуэн. - Экономическая концепция западных лидеров свелась к примитивному шаманству. Конфликт НАТО и России стал встречей между магом в трансе и главным инженером предприятия".

Как заметил французский эксперт, "магическим объявляется все: западное оружие будто бы способно, независимо от физического количества, переломить ход войны". "Сначала это были ракеты HIMARS, позднее - танки Leopard 2, затем самолеты F16, и это все время меняется", - указал он.

Ориентация на НАТО как препятствие

После распада Варшавского договора лидеры Запада три десятилетия извлекали дивиденды из мира. "Военный персонал, техника, расходные материалы в западных армиях последовательно сокращались, пока в условиях возникшего кризиса король не оказался голым, - заметил он. - Схожие причины привели к дефициту защитных масок в период пандемии коронавируса".

По мнению автора, все большая ориентация на Североатлантический альянс стала препятствием для французской индустрии. Союзники ничего не покупают: из почти 30 стран НАТО самолеты Rafale у Франции приобрели только две: Греция и Хорватия. Танки Leclerc - ни одна. Прежние большие клиенты вошли в БРИКС или собираются к нему присоединиться, как, например, Саудовская Аравия и Аргентина. Другие сохраняют дистанцию с поставщиком, ориентированным на стратегию США.

Западные элиты, полагает Рондуэн, страдают недугом "первичного расизма", который питает иллюзию о техническом превосходстве Запада по отношению к остальному миру. "Такое "технологическое превосходство" существовало до 2010-х годов, но теперь сведено на нет, - считает он. - На это указывает качество незападной техники, особенно китайской, российской и иранской".