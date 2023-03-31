Войти
ТАСС

США выделили Хорватии $140 млн на закупку вооружений

371
0
0
Флаг Хорватии
Флаг Хорватии.
Источник изображения: © Flickr / ahenobarbus

Премьер-министр республики Андрей Пленкович сообщил о планах закупить новую эскадрилью американских вертолетов в дополнение к имеющимся четырем Black Hawk

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Хорватии $140 млн на закупку новых вооружений. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе заседания кабинета министров.

"С правительством США достигнута договоренность о помощи по программе финансирования иностранных вооруженных сил в размере $140 млн, которые выделены Хорватии. Продолжаем партнерское сотрудничество с США. Эти средства будут использованы для покупки новых вооружений в контексте военного сотрудничества с США", - заявил премьер, добавив, что через указанную программу Загреб "уже получил €800 млн".

Премьер сообщил, что республика планирует закупить новую эскадрилью американских вертолетов в дополнение к имеющимся четырем вертолетам Black Hawk. Ранее два этих вертолета Хорватия купила у США, а еще два получила в качестве помощи.

В конце февраля Хорватия сообщила о начале операции по отправке 14 транспортных вертолетов Ми-8 (12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T) на Украину. Ранее Загреб направил украинской стороне четыре партии вооружений, которые, предположительно, включают 8 тыс. автоматов с патронами, 12 пушек М-46 калибром 130 мм со снарядами, отмечает Jutarnji list. Представители правительства Хорватии указывали, что общая стоимость помощи Украине со стороны Хорватии превысила €160 млн.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался проводить обучение украинских солдат на территории республики, а также исключил возможность отправки на Украину хорватских солдат. По словам Милановича, отправка немецких и американских танков Киеву лишь затянет этот конфликт и впоследствии может привести к третьей мировой войне. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Хорватия
Продукция
M-46
UH-60
Ми-8
Похожие новости
27.02.2023
СМИ: началась операция по передаче Киеву 14 вертолетов Ми-8 ВС Хорватии
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
16.06.2021
Мощь скандинавских сестер
03.07.2019
Американское оружие в Афганистане плохо переваривается
19.01.2015
Хорватия избавится от списанных советских вертолетов
18.11.2014
Минобороны Хорватии намерено закупить вертолеты OH-58D «Кайова Уорриор» в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге