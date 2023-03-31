США выделили Хорватии $140 млн на закупку вооружений

Премьер-министр республики Андрей Пленкович сообщил о планах закупить новую эскадрилью американских вертолетов в дополнение к имеющимся четырем Black Hawk

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Хорватии $140 млн на закупку новых вооружений. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе заседания кабинета министров.

"С правительством США достигнута договоренность о помощи по программе финансирования иностранных вооруженных сил в размере $140 млн, которые выделены Хорватии. Продолжаем партнерское сотрудничество с США. Эти средства будут использованы для покупки новых вооружений в контексте военного сотрудничества с США", - заявил премьер, добавив, что через указанную программу Загреб "уже получил €800 млн".

Премьер сообщил, что республика планирует закупить новую эскадрилью американских вертолетов в дополнение к имеющимся четырем вертолетам Black Hawk. Ранее два этих вертолета Хорватия купила у США, а еще два получила в качестве помощи.

В конце февраля Хорватия сообщила о начале операции по отправке 14 транспортных вертолетов Ми-8 (12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T) на Украину. Ранее Загреб направил украинской стороне четыре партии вооружений, которые, предположительно, включают 8 тыс. автоматов с патронами, 12 пушек М-46 калибром 130 мм со снарядами, отмечает Jutarnji list. Представители правительства Хорватии указывали, что общая стоимость помощи Украине со стороны Хорватии превысила €160 млн.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался проводить обучение украинских солдат на территории республики, а также исключил возможность отправки на Украину хорватских солдат. По словам Милановича, отправка немецких и американских танков Киеву лишь затянет этот конфликт и впоследствии может привести к третьей мировой войне.