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РИА Новости

Минск рассказал Боррелю, что действительно угрожает безопасности Европы

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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МИД Белоруссии: Европе угрожает не российское тактическое ядерное оружие

МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. Развертывание войск НАТО и расширение альянса – ключевые факторы, которые угрожают безопасности Европы, говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности". По его словам, Минск может остановить это, "это его выбор", а ЕС готов ответить при необходимости дальнейшими санкциями.

"Развертывание новых войск НАТО вблизи белорусской границы и дальнейшее расширение альянса в Северной Европе являются безответственной эскалацией и ключевыми факторами, угрожающими европейской безопасности", – приводит РИА Новости сообщение белорусского МИД.

Президент России Владимир Путин 24 марта сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Ранее радио Sputnik сообщило, как МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
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