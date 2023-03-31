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ТАСС

Президент Венгрии рассказала, каким должен быть мирный план по Украине

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Каталин Новак
Каталин Новак.
Источник изображения: szeged365.hu

По словам Каталин Новак, он должен быть реалистичным и справедливым, чтобы можно было рассчитывать на его выполнение

БУДАПЕШТ, 30 марта. /ТАСС/. Мирный план урегулирования вооруженного конфликта на Украине должен быть реалистичным и справедливым, чтобы можно было рассчитывать на его выполнение. Такое мнение выразила в четверг президент Венгрии Каталин Новак, находящаяся с официальным визитом в Турции.

Глава государства перечислила в Twitter предложения, с которыми днем ранее выступила в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Пять пунктов для окончательного установления мира на Украине, которые я подчеркнула на вчерашней пресс-конференции с президентом Эрдоганом: стремление к миру, недопущение эскалации конфликта, не разжигание, а охлаждение напряженности, необходимость усадить противоборствующие стороны и тех, кто их поддерживает, за стол переговоров, реалистичный и справедливый мирный план", - написала Новак.

Вероятно, она решила сделать эти уточнения, чтобы внести ясность по поводу своих высказываний, которые начали по-разному интерпретироваться венгерскими СМИ. Пресс-конференция двух президентов в Анкаре не транслировалась в Венгрии, венгерское информационное агентство MTI передало многие их заявления в изложении, и в некоторых изданиях слова Новак появились в достаточно вольном пересказе без цитат. Как утверждал, например, новостной интернет-портал HVG, президент Венгрии якобы заявила, будто для урегулирования на Украине требуется мирный план, который "не предполагает победы России". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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