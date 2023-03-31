Лавров сообщил, что Россия и Никарагуа намерены развивать сотрудничество по космосу

ГЛОНАСС – это не только космос, но и обширная наземная инфраструктура.

Глава российского МИД отметил, что в Никарагуа уже несколько лет действует наземная станция ГЛОНАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Москва и Манагуа хотят и дальше развивать взаимодействие в космической сфере. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

"Уже несколько лет действует [в Никарагуа] наземная станция ГЛОНАСС, и сегодня мы обсуждали планы дальнейшего взаимодействия в сфере мирного использования космического пространства", - отметил Лавров.