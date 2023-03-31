Войти
ТАСС

Лавров сообщил, что Россия и Никарагуа намерены развивать сотрудничество по космосу

372
0
0
ГЛОНАСС – это не только космос, но и обширная наземная инфраструктура
ГЛОНАСС – это не только космос, но и обширная наземная инфраструктура.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Глава российского МИД отметил, что в Никарагуа уже несколько лет действует наземная станция ГЛОНАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Москва и Манагуа хотят и дальше развивать взаимодействие в космической сфере. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

"Уже несколько лет действует [в Никарагуа] наземная станция ГЛОНАСС, и сегодня мы обсуждали планы дальнейшего взаимодействия в сфере мирного использования космического пространства", - отметил Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Никарагуа
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
21.11.2022
Зимой уставшие от Украины союзники призовут к отстранению Зеленского
07.12.2021
Путин посетит Индию с рабочим визитом, главной частью поездки станут переговоров с Моди "тет-а-тет"
14.05.2014
ГЛОНАСС добрался до Ирана
02.12.2013
Океанские амбиции в луже возможностей
19.12.2008
Медведев и Ортега подписали пакет документов, включающий сотрудничество в освоении космоса
02.12.2008
Три звонка президенту. Сергей Лавров подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Эквадором
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге