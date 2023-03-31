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Военное обозрение

ВМС США завершили установку на всех авианосцах, десантных кораблях и истребителях F-35 новейших систем GPS-навигации

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Raytheon Technologies с опережением графика завершила поставку всех 23 низкоскоростных агрегата Joint Precision Approach and Landing Systems (JPAL) для ВМС США. Контракт на разработку и поставку оборудования был заключен в 2019 году.

Данная программная система GPS-навигации предназначена для точного захода на посадку самолетов, она направляет воздушные суда на авианосцы и десантные корабли независимо от состояния моря или погодных условий. В настоящее время оборудование интегрировано в американские истребители F-35, недавно JPAL были проданы Японии, сообщает военно-аналитическое издание Naval News.

С момента заключения контракта в 2019 году наша команда тесно сотрудничала с командованием военно-воздушных систем ВМС над оснащением авианосцев и кораблей флота JPAL, чтобы гарантировать пилотам безопасную и успешную посадку в любой точке мира

— сообщил изданию менеджер программы Raytheon Technologies по JPALS Марк Маселли.

В настоящее время системы JPALS установлены на всех авианосцах и десантных кораблях ВМС США, а также на всех истребителях F-35. Кроме того, оборудование развернуто на британском авианосце HMS Queen Elizabeth и итальянском ITS Cavour. В следующем году система JPALS начнет работать на вертолетоносце JSDF JS Izumo Морских сил самообороны Японии. Ранее представитель Raytheon Technologies контр-адмирал в отставке Синди Джейнс сообщила Naval News, что ведутся переговоры о возможности поставки JPALS с Южной Кореей и Францией.

В настоящее время компания разрабатывает и более компактные аналогичные системы GPS-навигации eJPALS. Это оборудование в ударопрочном корпусе может устанавливаться на небольшие транспортные средства, что позволяет использовать его в труднодоступной местности при любых погодных условиях для точной посадки самолетов. Система может устанавливать до 50 различных точек приземления в радиусе 20 морских миль, сообщил представитель компании изданию.

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Страны
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Компании
Raytheon
Проекты
Авианосец
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