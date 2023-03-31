Минобороны РФ показало работу вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по позициям украинских военных

МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. Минобороны России показало, как вертолеты Ка-52 "Аллигатор" наносят удары по позициям противника в зоне проведения спецоперации.

На видео, опубликованном телеканалом "Звезда", военные заряжают неуправляемыми авиационными ракетами контейнер, подвешенный к винтокрылой машине, а затем экипажи вылетают на задание и выпускают боеприпасы по целям.

Сообщается, что летчики "Аллигаторов" уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских вооруженных формирований.

Ранее радио Sputnik рассказало о тактике применения вертолетов Ми-28 и Ка-52 в зоне спецоперации.