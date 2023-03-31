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РИА Новости

Минобороны РФ показало работу вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

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Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Минобороны РФ показало работу вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по позициям украинских военных

МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. Минобороны России показало, как вертолеты Ка-52 "Аллигатор" наносят удары по позициям противника в зоне проведения спецоперации.

На видео, опубликованном телеканалом "Звезда", военные заряжают неуправляемыми авиационными ракетами контейнер, подвешенный к винтокрылой машине, а затем экипажи вылетают на задание и выпускают боеприпасы по целям.


Сообщается, что летчики "Аллигаторов" уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских вооруженных формирований.

Ранее радио Sputnik рассказало о тактике применения вертолетов Ми-28 и Ка-52 в зоне спецоперации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
Минoбороны РФ
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