NASSCO приступила к строительству шестого танкера-заправщика класса "Джон Льюис"

Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.

ЦАМТО, 30 марта. Компания General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company (GD-NASSCO) 27 марта объявила о состоявшейся церемонии резки первой стали для строительства танкера-заправщика следующего поколения (T-AO 210) "Соджорнер Трут" класса "Джон Льюис", предназначенного для ВМС США.

T-AO 210 станет шестым кораблем класса "Джон Льюис" в составе американского флота.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года командование ВМС США по итогам конкурса заключило с GD-NASSCO контракт на разработку детального проекта и постройку головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис". Соглашение включало опционы на строительство пяти дополнительных судов. Стоимость контракта на строительство головного корабля составила 640,2 млн. долл. Как тогда было заявлено, в случае реализации всех опционов, стоимость проекта возрастет до 3,156 млрд. долл.

Церемония резки первой стали для строительства (T-AO 205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Корабль был передан ВМС США в июле 2022 года.

На текущий момент заключены контракты и ведутся работы на всех судах серии: (T-AO 206) "Харви Милк", (T-AO 207) "Эрл Уоррен", (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди", (T-AO 209) "Люси Стоун" и (T-AO 210) "Соджорнер Трут". Планируется, что "Харви Милк" будет передан ВМС США в конце этого года.

В августе 2022 года командование ВМС США заключило с GD-NASSCO контракт стоимостью 890 млн. долл. на разработку рабочего проекта и строительство двух дополнительных танкеров-заправщиков серии, T-AO 211 и T-AO 212. Соглашение включает опцион на постройку корабля T-AO 213.

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки топлива для самолетов палубной авиации. Кроме того, обеспечивается доставка небольших объемов свежего и замороженного продовольствия, запасов питьевой воды. Совместно с транспортами общего назначения T-AKE они могут применяться для поддержки в море авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп.

В конечном итоге программа предусматривает закупку до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж.Кайзер".