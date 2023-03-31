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ТАСС

В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы

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Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Призыва в них тоже пока не будет, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Солдаты-срочники, которых призовут на службу в апреле, не будут направляться в новые российские регионы, призыв в этих регионах тоже проводиться пока не будет. Об этом ТАСС в четверг заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, не будут. Вообще в новых регионах военнослужащих-срочников не будет как таковых ни в каком виде. Пока, во всяком случае", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли призванные в апреле срочники быть направлены для несения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области.

Картаполов уточнил, что из "этих регионов не будет осуществляться призыв пока до особого распоряжения и туда не будут направляться срочники, которые призваны из других регионов". "Причины понятны. Там идет специальная военная операция, им там нечего делать", - добавил глава комитета.

Депутат при этом не стал уточнять, как долго будет действовать такой режим. "Когда наступит нормальная обстановка, тогда мы вернемся к вопросу о возможности призыва из этих регионов", - резюмировал он. 

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