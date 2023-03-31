Военные строители сдали новый комплекс подготовки космических аппаратов на космодроме Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником военного назначения перед стартом с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

ЦАМТО, 30 марта. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части.

Данный комплекс позволит осуществлять подготовку нескольких типов космических аппаратов и разгонных блоков для ракет-носителей "Ангара" легкого, среднего и тяжелого классов.

Готовность объекта проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Турчаком, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.