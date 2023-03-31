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РИА Новости

В России создали новейший стелс-материал для самолетов

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

"Росэлектроника" создала стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России созданы опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создал опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые", — рассказали в корпорации.

Согласно данным из открытых источников, сейчас в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые не являются элементом конструкции, а наносятся сверху.

"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — отметили в "Ростехе".

Новый радиопоглощающий материал состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, в его основе – тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.

Стелс-материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в "Росэлектронику") для изготовления лопаток компрессоров двигателей – одной из самых заметных деталей в самолете в радиолокационном диапазоне.

Как отметил гендиректор конструкторского бюро Алексей Дымовских, проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в военном авиастроении.

"Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания", — добавил он.

По его словам, опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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1 комментарий
№1
31.03.2023 01:57
Цитата, q
Стелс-материал разработало Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (входит в "Росэлектронику") для изготовления лопаток компрессоров двигателей – одной из самых заметных деталей в самолете в радиолокационном диапазоне.
И точно не расплавится?!
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