Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией

ЦАМТО, 30 марта. НОАК готова сотрудничать с российской армией для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге 30 марта официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации", – сказал Тань Кэфэй.

"НОАК готова с армией РФ углублять взаимное доверие в военной сфере", – добавил Тань Кэфэй.

"Российско-китайские отношения не являются военно-политическим союзом, какие существовали во времена холодной войны, они превосходят такую модель государственных отношений", – сказал Тань Кэфэй.

По его словам, российско-китайские отношения носят характер неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны.

Тань Кэфэй отметил, что НОАК готова вместе с российской армией совместно защищать международную справедливость и правосудие.

"НОАК готова с армией РФ совместно защищать международную справедливость и правосудие", – цитирует "РИА Новости" официального представителя МО КНР.