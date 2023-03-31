ДРК оценивает предложение китайской компании CATIC по поставке боевых самолетов

Первый изготовленный для ВВС Мьянмы легкий многоцелевой истребитель FC-1 на китайском аэродроме.

ЦАМТО, 30 марта. По информации конголезского ресурса Politico.cd, столицу Демократической Республики Конго посетила делегация Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорации CATIC и офицеров НОАК.

Целью поездки в Киншасу стало представление президенту ДРК предложения о приобретении нескольких типов многоцелевых боевых самолетов, а также других систем вооружения. В частности, в ходе визита китайская делегация продвигала продажу разработанного совместно с Пакистаном легкого боевого самолета FC-1 (JF-17 "Тандер"). Как сообщается, это предложение соответствует намерениям президента ДРК Феликса Чисекеди по усилению ВВС ДРК.

Поскольку FC-1 является легким боевым самолетом, китайская делегация также предложила Киншасе гораздо более дорогой истребитель J-10.

По информации ресурса, некоторое время назад ВС ДРК уже заказали девять разведывательно-ударных БЛА CH-4 (Cai Hong 4 / Rainbow 4) производства китайской корпорации CASC.

Как сообщает издание, китайские компании конкурируют на конголезском рынке с российскими производителями, которые предлагают Вооруженным силам ДРК самолеты линейки "Су".

Целью закупок вооружений является расширение боевых возможностей ВС ДРК для борьбы с формированиями повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23).

В настоящее время ВВС ДРК оснащены лишь несколькими Су-25 советской разработки. Один из них был обстрелян в конце января и совершил вынужденную посадку на авиабазе Гома на востоке ДРК. Ответственность за ракетный удар Киншаса возложила на соседнюю Руанду, которую также обвиняют в поддержке движения М23.