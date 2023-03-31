Азербайджан заявил о контроле над новыми территориями в Карабахе

МО Азербайджана: под контроль Баку перешли некоторые дороги и ряд территорий в Карабахе

МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. Министерство обороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд господствующих высот, некоторых дорог и ряда территорий в Нагорном Карабахе.

Минобороны РФ 25 марта сообщило, что вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и начали оборудовать блок-пост. Российские миротворцы в этой связи принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки, добавили в ведомстве.

"В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги (Баку ранее обвинил Ереван в строительстве еще одной грунтовой дороги в Лачинском районе, – ред.) были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

По данным Минобороны России, 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис – единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией. В этой связи командование российского миротворческого контингента инициировало переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении беспрепятственного движения автотранспорта по дороге.

Разблокировать Лачинский коридор Баку также призвал Госдеп США.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе заключения мирного договора с Арменией.

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