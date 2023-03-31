El Mundo: премьер Испании попросит Си Цзиньпина не поставлять России оружие

21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

По данным газеты, правительство страны полагает, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2024 года

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес попросит председателя КНР Си Цзиньпина в ходе встречи в Китае в пятницу не передавать оружие России. Об этом пишет в четверг газета El Mundo.

Издание отмечает, что кабмин королевства очень положительно оценивает тот факт, что Пекин отказался от "пассивной позиции" в отношении конфликта на Украине, чтобы активно участвовать в поиске решений по его урегулированию.

Как пишет газета, правительство Испании полагает, что конфликт может продлиться на протяжении текущего года и 2024 года. В связи с этим Мадрид готов и дальше оказывать поддержку Киеву. Правительственные источники издания не стали исключать помощи в виде истребителей, о которых просила Украина. Ранее власти королевства заявляли, что Испания не будет поставлять Киеву истребители.

Мадрид также считает важным, чтобы Си Цзиньпин обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Москва неоднократно подчеркивала, что отечественный оборонно-промышленный комплекс справляется с задачами специальной военной операции на Украине и не нуждается в зарубежных поставках.