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ЦАМТО

Raytheon начинает производство ЗРК "Пэтриот" для ВС Швейцарии

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Источник изображения: Фото: raytheonmissilesanddefense.com

ЦАМТО, 30 марта. Минобороны США 28 марта объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Raytheon соглашения на поставку ЗРК "Пэтриот" ВС Швейцарии.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 1,225 млрд. долл. Соглашение было подписано по итогам тендера с участием двух претендентов. Работы будут выполняться на предприятиях Raytheon в Андовере и Тьюксбери (шт.Массачусетс), Уэст Плэйнс (шт.Миссури), Манчестере (шт.Нью-Гэмпшир), Лас-Крусес (шт.Нью-Мексико), Чемберсбурге (шт.Пенсильвания), Альтенштадте (Германия) и на мощностях в Швейцарии. Поставки должны быть завершены до 31 декабря 2032 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse объявило о начале тендера на поставку ВС Швейцарии новой наземной системы ПВО увеличенной дальности BODLUV (Bodengestutztes Luftverteidigungssystem grosserer Reichweite). Претендентами на поставку выступили американская Raytheon с ЗРК "Пэтриот" PAC-3+ и европейский консорциум Eurosam с комплексом SAMP/T. В марте 2019 года кандидаты представили в адрес Armasuisse свои начальные предложения в рамках тендера.

Armasuisse 10 января 2020 года направило в адрес правительств компаний-претендентов второй запрос о предложениях, в ответах на который они должны были представить наиболее выгодное для Швейцарии предложение, включая цены на ЗРК, необходимую логистику и вооружение, предложения о сотрудничестве с вооруженными силами и органами снабжения Швейцарии, предполагаемые офсетные проекты.

В сентябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Швейцарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти батарей ЗРК PAC-3+ "Пэтриот", включая пять многофункциональных РЛС AN/MPQ-65, пять станций управления огнем AN/MSQ-132, 17 пусковых установок M903, до 70 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 2,2 млрд. долл.

По результатам оценки полученных в ноябре 2020 года предложений ЗРК "Пэтриот" превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. В июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выборе компании Raytheon поставщиком пяти батарей ЗРК "Пэтриот". Решение было утверждено швейцарским парламентом.

В ноябре 2021 года стороны подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку ЗРК. Стоимость закупки оценивается в 1,987 млрд. швейцарских франков (при обменном курсе 0,95 швейцарских франков за доллар США).

В ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Швейцарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 72 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 700 млн. долл.

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Страны
Германия
Мексика
США
Швейцария
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
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