Моравецкий: правительство Польши приняло нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов

ЦАМТО, 30 марта. Кабинет министров Польши принял национальную программу по наращиванию производства боеприпасов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 29 марта премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сегодня (29 марта) Совет министров принял постановление, в котором говорится о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных мощностей по выпуску боеприпасов", – сказал М.Моравецкий.

Он отметил, что в настоящее время в Европе существует огромный спрос на боеприпасы.

"Объемы, боеприпасов, которые можно продать, намного больше, чем производственные возможности Германии, Франции, Польши, Италии, Нидерландов и многих других стран Европейского союза", – сказал польский премьер.

Он заявил, что приглашает к участию в программе как государственные, так и частные и иностранные предприятия. "Сегодня мы утвердили программу, которая поощряет частные предприятия, государственные компании, иностранные фирмы, которые будут, конечно, проверены нашими спецслужбами, чтобы на территории Польши возводились новые заводы по производству боеприпасов", – цитирует "РИА Новости" М.Моравецкого.

При этом М.Моравецкий не скрывает, что Польша намерена резко нарастить производство боеприпасов для того, чтобы поставлять их на Украину, отмечает агентство.

"Сегодня украинцы выстреливают несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. Так что мы говорим о необходимости резкого увеличения производственных возможностей в производстве боеприпасов", – сказал М.Моравецкий.

Как напоминает "РИА Новости", лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в минувший четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.