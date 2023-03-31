Армия США создаёт единую интегрированную систему ПВО-ПРО IBCS

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Армия США намерена улучшить управление войсками за счёт усовершенствования своих РЛС обнаружения как наземных, так и воздушных целей. Таким образом интегрированная система боевого управления средствами ПВО и ПРО (IBCS), разработанная американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman, как заявлено, позволит в режиме реального времени отразить атаку противника. Единую интегрированную систему ПВО-ПРО планируется создать за счёт объединения IBCS с системой оружия наземного базирования IFPC Increment 2 (способна сбивать крылатые ракеты) и сенсором ПВО-ПРО низкого уровня (LTAMDS).

Как отметил бригадный генерал Фрэнк Лозано, ответственный за выполнение данной ракетно-космической программы, проводиться испытания будут на ракетном полигоне «Уайт-Сэндс» в штате Нью-Мексико. По его словам, пройдут они не ранее конца 2024 года.

LTAMDS, как ожидается, будет обеспечивать мониторинг воздушного пространства на 360 градусов, при этом IFPC Increment 2 будет защищать американские ракетные комплексы от попадания реактивных снарядов, миномётных мин, крылатых ракет и БПЛА.

Для нас это событие является долгожданным и важным с точки зрения выведения наших подразделений противовоздушной и противоракетной обороны на совершенно новый уровень

– сказал Лозано в своём выступлении на Международной выставке оборонной промышленности, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA).

В то же время, подчеркнули представители американской армии, IBCS предназначена для установления непосредственной связи со стрелком на поле боя, при использовании любой РЛС.

Кстати говоря, уже в течение следующего года Армия США ожидает поставки первых 16 пусковых установок в рамках программы IFPC.