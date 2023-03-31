Американский сенатор потребовал создать отчетный орган по Украине

С февраля 2022 года конгресс США осыпал Украину помощью на 113 миллиардов долларов, однако о трате этих средств перед американскими налогоплательщиками не отчитываются, сетует сенатор Джош Хоули в своей статье для сайта Fox News. Законодатель требует учредить должность генерального инспектора, чтобы граждане могли следить за расходами на Украину.

Сенатор Джош Хоули (Josh Hawley)

За прошлый год наши руководители отправили на Украину умопомрачительную сумму денег. Если конгресс хочет удостовериться, что эти деньги потрачены правильно, ему следует официально сказать об этом.

На этой неделе сенат проведет голосование по моей поправке, предусматривающей учреждение должности специального генерального инспектора, который будет отслеживать каждый идущий на Украину доллар налогоплательщиков. Кто может быть против этого?

С тех пор как Россия в феврале 2022 года начала военные действия против Украины, конгресс осыпал Киев деньгами, выделив ему помощи на 113 миллиардов долларов, которая должна идти на закупки оружия и на прямые выплаты украинскому правительству. Это почти в четыре раза больше годового бюджета моего родного штата Миссури. И непохоже, что этот кран скоро перекроют.

Честно говоря, так делать нельзя. Америке нужны деньги на другие цели. Надо бороться с картелями на южной границе, надо сдерживать Китай в Тихом океане. Нашим европейским союзникам по НАТО давно уже пора взять на себя львиную долю ответственности за безопасность в Европе. Дальнейшие траты на Украину не в интересах США.

Но хватит об этом. Все, и особенно республиканцы в Вашингтоне должны как минимум согласиться с тем, что американцы имеют право знать, как расходуются их деньги.

Поразительно, но дела сейчас обстоят не так. Администрация Байдена неоднократно просила выделить больше денег на помощь Украине, однако она предпочитает не следить за тем, как эти средства тратятся. Все верно. Миллиарды и миллиарды американских долларов уходят в истерзанную войной страну, а за ними никто серьезно не следит.

Но это же нелепо. Далеко не ясно, доходят ли вообще американские доллары до фронта.

Огромная часть американской помощи предоставляется напрямую правительству Украины. Это наличные деньги, которые тратят чиновники иностранного государства. Между тем, всего несколько месяцев назад Украине отказали в проведении Чемпионата мира по футболу 2030 года, когда ее спортивных чиновников поймали на присвоении сотен тысяч долларов. Такая коррупция ошеломила даже ФИФА, которая хорошо известна своими махинациями. И это говорит о многом.

Американские налогоплательщики заслуживают большего. В этом месяце я представил на рассмотрение проект закона о создании при правительстве надзорной должности — специального генерального инспектора по Украине, который будет следить за каждым отправляемым в эту страну долларом налогоплательщиков. Теперь Сенат должен провести голосование по этому проекту закона.

В настоящее время ни один орган власти не следит за расходованием наших средств на Украине. Предположительно, ответственность за это поделена между тремя ведомствами: министерством обороны, Госдепартаментом и Агентством США по международному развитию. Но когда нет единого органа, принимающего решения, в конечном итоге никто не отвечает за разбазаривание средств, мошенничество и злоупотребления.

Это надо менять. Давайте поставим во главе одного человека, утвержденного Сенатом, дадим ему полномочия для проведения необходимых проверок, расследований и аудита. И давайте потребуем, чтобы была регулярная отчетность о расходовании средств, о закупках военной техники и об усилиях Киева по борьбе с коррупцией. Именно такой набор инструментов нам нужен.

Мы и раньше создавали такие должности. Во время войны в Афганистане конгресс учредил должность специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана. Он следил за тем, чтобы помощь не расхищали и правильно использовали. Сделать то же самое на Украине — это простое решение проблемы, которое должен поддержать каждый член конгресса. Если налоговые деньги наших избирателей крадут или неправильно расходуют, конгресс обязан об этом знать и принимать соответствующие меры.

Нет никакой уверенности в том, что конфликт на Украине скоро закончится. Кое-кто в конгрессе уже призывает выделить больше "чрезвычайной" помощи. Мы можем как минимум принять закон, который поможет обеспечить расходование наших средств на те цели, которые предусмотрены законом. Если администрации Байдена все равно, и она не желает контролировать американские деньги, конгресс обязан на этом настоять.

На сегодня каждый американский налогоплательщик положил в украинскую кубышку примерно по 750 долларов. Неужели наши граждане не имеют права знать, куда идут эти средства? На этой неделе сенат будет голосовать, и он должен проголосовать за подотчетность.