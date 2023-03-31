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ТАСС

Источник сообщил о постановке на боевое дежурство комплекса информирования в рамках СПРН

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Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.
Источник изображения: © Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин

Ведется очередной этап модернизации системы в целом, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый комплекс доведения информации в рамках системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлен на боевое дежурство, сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

"На сегодняшний день введены новые командные пункты системы ПРН. Ведется очередной этап модернизации системы в целом <...>. Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также ведутся работы по переходу на полностью отечественную электронно-компонентную базу.

ТАСС не обладает официальным подтверждением данной информации.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников. В 2020 году усовершенствованная СПРН прошла государственные испытания. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
СПРН
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