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Вестник Мордовии

Российская армия приготовила танкам НАТО на Украине множество сюрпризов

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Украинская армия ранее эксплуатировала лишь бывшие советские танки, такие как Т-64, Т-72 и Т-80, а также прошедшие модернизацию образцы, выпускавшиеся в Чехословакии и Польше.

Как отмечает "РГ: русское оружие", значительное количество из них уже потеряно в ходе боевых действий. Причем, часть техники была просто брошена при получении небольших повреждений или стала трофеями, находясь в исправном состоянии.

Командование ВСУ, пытаясь объяснить многочисленные неудачи, ссылалось на недостаточное совершенство имеющихся машин. Утверждалось, что в корне исправить ситуацию могут лишь поставки западных танков третьего поколения.

Оказалось же, что страны НАТО могут поделиться лишь небольшим количеством из того, что имеется в их арсеналах. Например, Германия согласилась отправить ВСУ только восемнадцать современных Leopard 2A6, которые превосходят образцы, разработанные в 70-е годы по защите, огневой мощи и подвижности. Однако и они не лишены недостатков, главным из которых является значительная масса - 63000 кг, это обязательно проявит себя даже во время эксплуатации в глубоком тылу.

Российской армии есть чем встретить эти натовские "подарки". Если каким-то образом им удастся добраться до линии боевого соприкосновения, то здесь их ждет масса неприятных сюрпризов.

Например, широко используемые в настоящее время 152-мм снаряды с лазерным наведением "Краснополь", способные поражать с первого выстрела даже движущиеся объекты на расстоянии 25000 метров.

Для артиллерии калибра 122-мм имеются боеприпасы "Китолов-2М", также обладающие высокой точностью и разрушительной мощью.

Можно вспомнить еще "Изделие 305", известное также как ЛМУР (Легкая многоцелевая управляемая ракета). Она может применяться с вертолетов Ми-28Н и Ка-52М и гарантировано уничтожает любой натовский танк.

На вооружение мотострелков и танкистов, кроме того, имеется управляемое оружие, которое наносит существенный урон бронированному "зверинцу".

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Ка-52
Китолов-2М
Краснополь
Ми-28Н
Т-72
Т-80
Проекты
NATO
ИТ
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