Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М

В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России, рассказали в холдинге "Курганмашзавод"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") готов к серийному выпуску модернизированной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М, изделие рекомендовано к принятию на вооружение российской армии. Об этом ТАСС сообщили в холдинге.

"Самоходная противотанковая пушка 2С25М успешно выдержала государственные испытания и рекомендована к принятию на вооружение российской армии. В ближайшее время мы готовы начать серийный выпуск изделия, ведутся соответствующие проработки с Минобороны РФ", - заявили в холдинге.

СПТП 2С25М оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России. При этом она продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями и в рамках госиспытаний во время проверок в акватории Черного моря показала высокие водоходные качества.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели свыше 5 км, машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.