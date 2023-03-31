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ТАСС

Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М

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СПТП 2С25М
СПТП 2С25М.
Источник изображения: Ростех

В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России, рассказали в холдинге "Курганмашзавод"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") готов к серийному выпуску модернизированной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М, изделие рекомендовано к принятию на вооружение российской армии. Об этом ТАСС сообщили в холдинге.

"Самоходная противотанковая пушка 2С25М успешно выдержала государственные испытания и рекомендована к принятию на вооружение российской армии. В ближайшее время мы готовы начать серийный выпуск изделия, ведутся соответствующие проработки с Минобороны РФ", - заявили в холдинге.

СПТП 2С25М оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России. При этом она продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями и в рамках госиспытаний во время проверок в акватории Черного моря показала высокие водоходные качества.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели свыше 5 км, машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде. 

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-90 "Владимир"
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
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