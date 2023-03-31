В России создали подводный дрон "Скат" для разминирования и разведки

При создании аппарата использовались авиационные технологии, уточнил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. В России разработали телеуправляемый подводный аппарат "Скат", предназначенный для проведения мониторинга, разминирования и разведки. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков.

"Специалистами бюро разработан погружной дрон на телеметрическом управлении "Скат". При создании дрона использовались те же авиационные технологии: полетный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли. "Скат" предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъема предметов с глубины до 100 метров", - рассказал Братеньков.

Стоимость подводного дрона - 1,5 млн рублей. "В настоящее время разработан опытный образец аппарата, он плавает, погружается, готовы приступить к этапу мелкосерийной сборки", - добавил специалист. Аппарат способен функционировать как в условиях проточной воды, так и стоячей. Масса дрона - 4,7 кг. Максимальная скорость "Ската" - 9 км/час.

По словам Братенькова, при создании "Ската" разработчики учитывали пожелания представителей Вооруженных сил РФ, принимающих участие в спецоперации. "Сейчас в зоне СВО все растаяло. "Скат" может эффективно применяться при проведении операций по разминированию. Российские разведчики выражали пожелание, чтобы был создан подводный дрон, которого можно запускать к противоположному берегу, чтобы аппарат оставил у края воды мину. "Скат" полностью подходит под эту задачу", - сказал он.