The Paper: Лондон отправит Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы спасти танки от позора

У Великобритании достаточно слабая артиллерия, пишет The Paper. По мнению автора статьи, Лондон опасается, что на Украине станет известно о всех недостатках танков Challenger 2. Снаряды с обедненным ураном — вот что способно спасти технику от позора, предполагает он.

Великобритания решилась отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ответ на это 25 марта Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко согласился разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

21 марта заместитель обороны Великобритании Аннабель Голди объявила, что Лондон предоставит Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном в качестве вспомогательных боеприпасов для основного боевого танка Challenger 2. Зачем ему это нужно?

Боеприпасы с обедненным ураном используются при слабой артиллерии

Снаряды с обедненным ураном — это боеприпасы, где в качестве основного материала используется продукт обогащения урана оружейного типа, к которому добавляются другие сплавы. Их принцип работы такой же, как и у обычных бронебойных бомб: высокая твердость, большой удельный вес и высокая температура плавления сплавов помогают эффективно добиваться пробития брони.

Когда подобная боеголовка поражает цель, высокая скорость и температура "усиливают" сердечник из обедненного урана. Иными словами, они делают ударную часть более твердой. Поскольку температура плавления урана довольно низкая (1132 градуса по Цельсию), то трение, начинающееся при попадании такого снаряда, легко стирает высокотемпературную плавящуюся броню цели. Кроме того, образующийся металлический аэрозоль вызывает бурное воспламенение (аналогично "горящему" эффекту металлического магния). Из-за этого обедненный уран не только обеспечивает высокую пробивную способность танковых снарядов, но и выделяет большое количество тепла (3000 градусов по Цельсию), поражающего цель. Однако в результате аэрозоль и порошок обедненного урана, продукты удара и воспламенения боеприпаса, могут попасть в окружающую среду. Так химически токсичный и радиоактивный уран загрязняет территорию вокруг места взрыва, а также наносит вред животным и растениям.

Ранее в январе этого года британское правительство пообещало предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2, которые оснащены 120-мм нарезной пушкой L-30A1 55-го калибра. В настоящее время Соединенное Королевство — единственная страна в мире, которая использует орудия с нарезным стволом. У них небольшая начальная скорость полета снарядов, потому Лондон не слишком ими доволен. Великобритания также является одним из лидеров в области исследований и разработок бронебойно-фугасных снарядов, поэтому ее технологии в этой сфере весьма продвинуты.

Как действует фугасно-бронебойный боеприпас? Он проникает под внутреннюю броню после попадания в цель и взламывает ее, попутно образуя осколков разного размера. Именно эти осколки поражают личный состав, технику и оборудование. Однако из-за тонкой оболочки фугасно-бронебойных снарядов ими можно стрелять только из нарезных орудий. Тем не менее с совершенствованием современных технологий выплавки металла для танков и усилением возможностей бронезащиты многие БМП оснащаются композитной броней, из-за чего такие фугасные боеприпасы теряют смысл.

Нарезное орудие L-30А1 изготавливается по самой передовой технологии электрошлакового переплава и самозатяжки, канал ствола ружья хромируется для большей гладкости и твердости. Кроме того, британские военные значительно увеличили износостойкость и срок службы орудия, так что оно даже установило мировой рекорд по поражению цели с расстояния 5,1 тысячи метров. Однако вместе с тем L-30А1 также имеет множество недостатков: высокие затраты на техническое обслуживание и сложность ТО, быстрая эрозия ствола и более короткий срок службы, чем у гладкоствольных орудий. Кроме того, начальная скорость нарезной пушки ниже, чем гладкоствольной, при стрельбе из L-30А1 бронебойным снарядом с вольфрамовым сердечником L23А1 пуля летит со скоростью около 1,5 тысячи метров в секунду. Для сравнения: гладкоствольная пушка L-44, используемая в танке Leopard-2А4, который поставляется Украине Польшей, имеет начальную скорость до 1,65 тысячи метров в секунду, а дульная энергия достигает 10 мегаджоулей; начальная скорость гладкоствольной пушки L-55 на Leopard-2А5, отправляемых Германией, превышает 1,7 тысячи метров в секунду, а дульная энергия составляет 13 мегаджоулей. Бронебойный снаряд L23A1 с вольфрамовым сердечником, используемый на Challenger 2 разрабатывался десятилетиями. При этом он пробивает броню только на 400 миллиметров. По всем этим причинам Великобритании пришлось обратить внимание на материал орудия и разработать бронебойные снаряды L26A1 и L27A1 со стабилизированным хвостовым оперением (APFSDS) из обедненного урана.

Предоставляя бомбы с обедненным ураном, Великобритания может преследовать три цели

Основной боевой танк Challenger 2 оснащают двумя типами бронебойных снарядов с обедненным ураном. Один из них — L23A1 с вольфрамовым сердечником — часто заменяют на L26A1 с сердечником из обедненного урана. Это повышает бронебойную способность более чем на 15%. Но даже при этом глубина пробития брони L26А1 на дистанции 2 тысячи метров составляет всего около 460 миллиметров. У L27А1 она чуть больше, но глубины пробития в 550 миллиметров можно добиться лишь при достижении дистанции в 2 тысячи метров. Для сравнения возьмем экспортный боеприпас, использующийся вместе с танком МВТ-2000, который был поставлен в Пакистан в 2001 году: его глубина пробития в основном составляла 460 миллиметров. Этот же параметр у нового снаряда, использующегося в экспортированном несколько лет назад новейшем танке ВТ-4, превысил 650 миллиметров.

Основной боевой танк Challenger 2 не оснащен современными бронебойными снарядами из обычных материалов. Чтобы придать своим машинам более внушительный вид и избежать "позора" на Украине, Великобритания может только приложить к ним боеприпасы с обедненным ураном. Но не факт, что они спасут ситуацию. Способны ли эти два типа снарядов с обедненным ураном пробить переднюю броню российских Т-72Б3, Т-80 и Т-90? Это пока остается под вопросом.

Стоит отметить, что последняя партия L27A1, произведенная в Великобритании, была создана еще в конце 1990-х годов, Англия потратила на их изготовление около двух тонн обедненного урана. В целом, у них уже истек срок годности, а поддерживать нормальные свойства металла довольно трудно. Сердечник такого старого боеприпаса становится очень хрупким, а глубина пробития брони может резко упасть — неизвестно, сможет ли он продемонстрировать даже 550 миллиметров на дистанции в 2 тысячи метров.

Большое беспокойство у общественности вызывает опасность бомб с обедненным ураном. Во имя помощи Киеву Лондон решил сбросить просроченные снаряды с радиоактивным ураном на один из самых плодородных черноземов в мире. Во время бояэто оружие будет испускать радиоактивные частицы и аэрозоль, которые осядут на сельскохозяйственных культурах, земле и водных продуктах, а потом попадут в организм человека через пищу. Это может привести к раку, некоторым заболеваниям печени и нервной системы и даже к неонатальным патологиям. Является ли второй целью Великобритании преднамеренное превращение частей Украины в районы, зараженные обедненным ураном? Хочет ли она обратить эти земли — особенно подконтрольные России или присоединенные к ней — в непригодные для жизни? Эти вопросы заслуживают изучения.

Третьей целью Англии может быть показательная демонстрация — с тем, чтобы Соединенные Штаты также предоставили Украине бомбы с обедненным ураном. На американском сайте War Zone указано, что одновременно с британским заявлением о поставках снарядов с обедненным ураном Вашингтон также решил ускорить отправку Киеву основных боевых танков серии M1. По актуальным данным, ранее США отказались от передачи боеприпасов и брони с обедненным ураном. Теперь, когда Великобритания по собственной инициативе открыла этот "ящик Пандоры", Соединенные Штаты тоже могут вооружить танки, предназначенные для Украины, подобными бомбами. Согласно последнему заявлению Пентагона, США собираются отправлять старые модели M1A1 непосредственно из арсенала американской армии, чтобы сократить время на ремонт и подготовку машин. Техника серии M1, используемая ВС США, использует броню и бронебойные снаряды из обедненного урана. Можно смело предположить, что, хотя количество основных боевых танков, предоставляемых Великобританией и США, не превышает 45 (31 из США и 14 — из Англии), опасные радиоактивные вещества, распространяемые этими десятками единиц, останутся на Украине еще надолго — даже после окончания конфликта.

Автор: Тай Фэншунь (邰丰顺)