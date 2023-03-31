В Роскосмосе рассказали о возможностях ракеты "Корона"

Ракета сможет выводить полезную нагрузку, забирать объекты, проводить ремонт или дозаправку на орбите, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спецоборудование будет размещаться в центральном отсеке перспективной многоразовой одноступенчатой ракеты "Корона", что позволит ремонтировать и дозаправлять объекты на орбите. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Ремонт объектов на орбите при помощи перспективной ракеты, отметили в госкорпорации, планируется обеспечить за счет специального оборудования, расположенного в отсеке полезной нагрузки (ПН). Оно будет зависеть от полетной задачи.

"В данной разработке предусматривается центральное расположение отсека ПН в полностью многоразовой ракете-носителе, следовательно, комбинируя полезную нагрузку можно решать ту или иную поставленную задачу: выводить ПН, забирать объекты, проводить ремонт или же дозаправку на орбите", - пояснили в Роскосмосе.

28 марта в АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" (ГРЦ Макеева, входит в Роскосмос) прошло совещание по научно-исследовательской работе по подтверждению ключевых технологий проекта. Там были представлены доклады по ключевым конструктивным решениям, проектному облику основных частей ракеты полностью многоразовой одноступенчатой ракеты "Корона" и по планируемым работам по подтверждению технологий их создания на макетах и моделях.