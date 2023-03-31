Действия США против России привели к неожиданным результатам

TAC: антироссийская политика США приблизила наступление многополярного мира

США назвали Россию и Китай главными угрозами своей гегемонии. Чтобы избежать борьбы на два фронта, они решили сперва устранить опасность, исходящую от Москвы. Однако действия Америки, напротив, подорвали ее собственное господство и ускорили наступление многополярного мира, пишет TAC.

Тед Снайдер

Недальновидное стремление ослабить Россию чревато непредвиденными последствиями — усилением Китая.

В попытке сохранить свою гегемонию в однополярном мире американские внешнеполитические стратеги стремятся ослабить Россию, рассматривая ее как "острую угрозу", а также сдержать и припереть к стене Китай, который они считают "самым всеобъемлющим и серьезным вызовом национальной безопасности США".

Согласно их точке зрения, непосредственная угроза — это Россия, а долгосрочная — Китай. Сражаться с обеими сверхдержавами одновременно неразумно с точки зрения стратегии. Сначала надо ослабить Москву, чтобы потом вступить в противоборство с Пекином, который бросает вызов однополярному порядку под руководством Вашингтона.

Как это ни парадоксально, попытка ослабить Россию в ходе вооруженного конфликта на Украине чревата усилением позиций Китая в формирующемся многополярном мире.

Целью этого беспрецедентного санкционного режима было покарать Россию за ее военную операцию на Украине и помешать ей вести боевые действия. США не просто не добились желаемого. Их действия привели к неожиданным последствиям, сблизив Москву и Пекин. Будучи отрезанной от западных рынков, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, на евразийское сообщество, а также на глобальную группу подвергнутых санкциям стран. Таким образом, западные ограничения фактически ускорили приход многополярности, а также усилили международные позиции Китая.

Китайский председатель Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин "постоянно общаются". 20 марта Си прибыл в Москву на переговоры, в частности, имеющие целью "подтвердить особый характер российско-китайского партнерства".

13 декабря Си пообещал, что две страны "будут вместе оказывать сильную взаимную поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга, а также углублять практическое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, связи и других областях". Неделей позже он заявил, что Поднебесная "готова наращивать стратегическое сотрудничество с Россией, обеспечивая друг другу возможности для развития и оставаясь вместе с ней глобальными партнерами на благо двух государств..." Министерство иностранных дел КНР отметило, что "все попытки помешать странам продвигаться вперед обречены на провал" и что "Москва и Пекин будут углублять обмены на всех уровнях, содействуя выводу китайско-российских отношений и сотрудничества во всех областях на более высокий уровень".

Объем их двусторонней торговли серьезно увеличился. Обращаясь недавно к Федеральному Собранию, Путин сказал, что российская экономика "вышла на новый цикл роста": "По оценкам специалистов, ее модель, структура обрели качественно иной характер. На первый план выходят новые и перспективные глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион..." Президент пообещал, что Москва "будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, ... что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии".

Санкции против России привели к непредвиденным последствиям, прочно связав Москву и Пекин. А это уже геополитический уход от однополярности.

Американцы упорно настаивают на создании в нашем мире блоков и на том, что каждый должен выбирать, чью сторону занять. В случае отказа от присоединения к США и наложения санкций на Москву Вашингтон грозит им последствиями. Большей части нашего мира это не по душе. Крупные страны типа Индии, Бразилии и Южной Африки не хотят вводить антироссийские санкции, предпочитая ориентироваться на Китай и на его концепцию многополярности. У Дели есть определенные озабоченности в отношении Пекина, так как они соседи по региону. Но он отказывается выбирать США, вступившие в глобальное соперничество с Китаем. Индия является партнером Америки, однако поддерживает очень тесные партнерские отношения с Россией. Она воздерживается во время голосований в ООН и не накладывает никакие ограничительные меры. На самом деле она даже расширяет торговлю с Москвой.

Крупные страны типа Индии отдают предпочтение многополярному миру по-китайски, отказываясь от однополярности по-американски. Государства поменьше тоже заявляют о своем праве на нейтралитет и отвергают концепцию США. Они отказываются вводить санкции и занимать чью-то сторону, отстаивая собственные национальные интересы. Саудовская Аравия, как и Индия, заявляет: "Мы не верим в поляризацию и не хотим выбирать стороны".

Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием. У них тоже есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием. Они помнят, как их демократию меняли на автократию в ходе поддержанных Америкой переворотов. Они все больше прислушиваются к китайским заявлениям о многополярности. Они хотят получать выгоды от инициативы "Один пояс — один путь" и от экономического роста Поднебесной, не сталкиваясь при этом с необходимостью вставать на чью-то сторону и с последствиями в случае отказа. Они с большим интересом прислушиваются к китайским инвестиционным предложениям, потому что Пекин не требует идеологического сближения, а также структурных преобразований в экономике и политике.

Попытки Америки принудить эти страны к противодействию России и к введению против нее санкций приносят прямо противоположный результат. Они подтверждают приверженность мира к неприсоединению и формируют такой порядок, который близок китайскому многополярному мировоззрению. Это помогает Пекину укреплять свою экономическую и дипломатическую роль.

Пока мир устремлял взоры на США, видя в них ту силу, которая решала, препятствовать или содействовать переговорам о прекращении конфликта, вдруг появилась непредвиденная альтернатива. Что, если Китай возьмет на себя роль сверхдержавы-посредницы, а Россия с Украиной в обход Америки подпишут соглашение об урегулировании?

24 февраля Китай опубликовал свою "Позицию по политическому урегулированию украинского кризиса". Это пока еще не доработанное окончательно предложение об урегулировании. Скорее, это заявление о позиции Пекина и обещание, что он будет играть в этом вопросе "конструктивную роль".

Выход КНР на дипломатическую сцену — это намек на мощный потенциал многополярности. Не Вашингтон, а Пекин может подняться до уровня посредника в мирном урегулировании, оттеснив США в сторону и приступив к формированию послевоенного мира.

Китай продемонстрировал этот потенциал 10 марта, добившись своим посредничеством заключения важнейшего соглашения между заклятыми врагами — Ираном и Саудовской Аравией. Сделано это было без американского участия.

В опубликованном Пекином документе дается четкое определение многополярности. Настаивая на строгом соблюдении норм международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств, Китай заявляет: "Все страны, большие и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, являются равноправными членами мирового сообщества". Это отрицание однополярности и, по сути дела, определение многополярного мира.

Второй момент — это "отказ от менталитета холодной войны". Это отражение давнего требования Москвы о создании "эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", которая "выходит за рамки блоковой конфронтации". В такой архитектуре трансатлантической безопасности и многополярного мира Россия является равноправным партнером, а не подчиненной нацией.

Этот второй момент подвергает сомнению эксклюзивное право Америки расширять НАТО и навязывать свою гегемонию. "Безопасность региона не должна обеспечиваться за счет усиления или расширения военных блоков", — говорится в китайском документе. Его авторы утверждают: "Безопасность одной страны нельзя обеспечивать в ущерб другим странам... и все стороны должны противостоять обеспечению безопасности одного за счет других..."

Америка часто ссылается на международный принцип, который гласит, что у всех государств есть свободное и суверенное право самостоятельно выбирать союзы в сфере безопасности. Россия давно уже противопоставляет этому принципу такой же обязательный концепт неделимости безопасности. Согласно последнему, безопасность одного государства нельзя покупать в ущерб безопасности других. На это указывает профессор Кентского университета Ричард Саква, специализирующийся на российской и европейской политике.

США настаивают на своем принципе, так как он позволяет НАТО проводить политику открытых дверей в отношении Украины, а Америке — расширять свою гегемонию в восточном направлении. Россия утверждает, что приближение Североатлантического альянса вплотную к ее границам создает угрозу основополагающим интересам безопасности страны. В беседе с Байденом 7 декабря 2021 года Путин сказал: "Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран. В данном случае России. ... Мы исходим из того, что... безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех". Кремль отметил, что и натовские принципы запрещают "создавать угрозу законным интересам" других государств.

Китай со своей позицией оспаривает право США на расширение гегемонии за счет расширения блоков. Он заявляет, что нельзя нарушать баланс в пользу однополярного мира под руководством Америки.

Начав военную операцию на Украине, Россия укрепила трансатлантическое сообщество. США и европейские страны НАТО едины в вопросе санкций и поставок оружия на Украину.

Но между ними возникают противоречия и сложности. Байден пообещал: "Если Россия совершит нападение... „Северного потока — 2“ больше не будет. Мы с ним покончим". Виктория Нуланд заверила всех, что, если Россия начнет военные действия, "так или иначе, „Северный поток — 2“ не продвинется вперед". А Энтони Блинкен открыто порадовался совершенной диверсии, назвав ее "колоссальной возможностью". Эти заявления звучат одновременно с признаниями американских официальных лиц в том, что подрыв осуществила некая "проукраинская группа". Таким образом, чтобы заставить Берлин полностью согласиться с санкционным режимом Вашингтона, понадобилось осуществить исторический саботаж, практически военную акцию. Чтобы отрезать Германию и Европу от очень важных для них российских поставок топлива, пришлось взорвать "Северные потоки".

Если Китай будет втянут в вооруженный конфликт на Украине, утверждая себя в качестве дипломатического посредника, предоставляя России невоенную помощь или оружие, США, которые уже настаивают на свертывании экономического сотрудничества с КНР, могут потребовать большего от своих европейских партнеров.

Убедить Берлин отдалиться от Пекина сложно, особенно сейчас, когда он разорвал связи с Москвой. Это наглядно показал ноябрьский визит канцлера Олафа Шольца в Китай. Шольц пренебрег мнением США и НАТО, став первым лидером G7, отправившимся в Пекин на встречу с Си Цзиньпином, который поддерживает Путина на всем протяжении украинского конфликта. Канцлера сопровождали в поездке капитаны немецкого бизнеса, в том числе руководители компаний Volkswagen, BMW, BASF, Bayer и Deutsche Bank.

Пекин — самый важный торговый партнер Берлина. Когда Кремль начал военные действия на Украине, Германия увеличила объемы своих капиталовложений в Китае, что привело к росту ее зависимости от этой страны. Заставить ее разрубить экономические связи с Поднебесной будет сложнее, чем с Россией. А требовать от нее разрыва отношений с обеими странами — это уже слишком.

Роль Пекина в нынешнем конфликте усиливается, и из-за этого может возникнуть ситуация, когда однополярный мир столкнется с проблемами, требуя от Германии и всей Европы встать на сторону США и отказаться от Китая. В ведомом Америкой однополярном мире может возникнуть опасный раскол, который усилит новую многополярную реальность.

Попытка ослабить Россию в ходе военных действий на Украине чревата непредвиденными последствиями. Ослабление Москвы нацелено на то, чтобы не допустить возникновения многополярного мира, однако Пекин в такой ситуации вполне может укрепить и себя, и сам этот новый порядок.