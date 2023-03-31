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РИА Новости

Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники

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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники для защиты объектов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь можно сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения.

Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу с 30 марта.

Документ устанавливает разрешение "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты, работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах".

В законе также отмечается, что делать это можно с помощью специальных технических средств для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействия на их пульты управления. Также разрешается повреждать или уничтожать такие аппараты.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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