Карл III заявил, что Британия и ФРГ совместно защищают суверенитет Украины

Король Великобритании находится с визитом в Германии

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство и Германия стоят плечом к плечу, когда речь заходит о защите суверенитета Украины. Об этом заявил в среду король Великобритании Карл III на торжественном ужине в Берлине в первый день своего официального визита в ФРГ.

"Мы стоим плечом к плечу, защищая и продвигая наши общие демократические ценности", - приводит его слова вещательная корпорация Би-би-си. "Это проявляется столь явно сегодня, когда мы заодно с Украиной в защите ее свободы и суверенитета", - добавил монарх, для которого это первая зарубежная поездка с момента восшествия на престол в сентябре прошлого года.

Во время трехдневного визита у Карла III запланирована также встреча с беженцами с Украины, а в Бранденбурге - посещение совместного германо-британского военного подразделения, где королю продемонстрируют машины-амфибии, которые используются для наведения мостов.