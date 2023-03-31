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ТАСС

Армения объяснила свою позицию по "Саммиту за демократию"

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Флаг Армении
Флаг Армении.
Источник изображения: © Fotolia / bendesign.com

В заявлении пресс-службы армянского кабмина сказано, что пункт, касающийся Украины, "всеобъемлющим образом не отражает все конфликты и кризисы"

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Армения выступила с заявлением, объясняющим, почему страна присоединилась к итоговой декларации второго "Саммита за демократию", который был организован в среду президентом США Джо Байденом, но не поддержала пункт, касающийся Украины.

"Поскольку абзац всеобъемлющим образом не отражает все конфликты и кризисы и в нем нет ссылки на факт проявления агрессии со стороны Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении и оккупации определенных ее частей, Армения воздерживается от присоединения к данному пункту", - отмечается в заявлении пресс-службы армянского кабмина.

Согласно этому абзацу итоговой декларации "Саммита за демократию", участники требуют, чтобы "РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратила боевые действия".

Второй "Саммит за демократию" проходит 29-30 марта в режиме видеоконференции. Первый саммит был организован США в декабре прошлого года также в виртуальном формате. Американская сторона пригласила на него представителей 110 государств и территорий. В списке фигурировал китайский остров Тайвань, однако отсутствовали Египет, Китай, Россия, Турция и несколько других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на мероприятии в первую очередь были представлены страны, следующие в фарватере политики Вашингтона, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с США хорошие отношения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные мероприятия проявлением неоколониальных практик США. 

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Армения
Египет
Китай
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Тайвань
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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