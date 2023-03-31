Президент РФ В. Путин провел встречу с главой фракции Единая Россия в Госдуме В. Васильевым.

Al Hadath: к ответственности нужно призвать не Путина, а Буша-младшего и Тони Блэра

США показали, что власть над Международным уголовным судом принадлежит им, пишет Al Hadath. Ордер на арест Путина — полный абсурд на фоне того, что Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра даже не осудили за вторжение в Ирак, как и Зеленского — за угрозы применения натовских ракет против России.

Соединенные Штаты, прекрасно осознавая, что это решение не подлежит исполнению, публично продемонстрировали свою власть над Международным уголовным судом (МУС). Кстати говоря, они подписали Римский статут, однако не ратифицировали его.

МУС выступил против Путина по американскому приказу

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России Владимира Путина за якобы «военные преступления» еще раз подтверждает, что международное правосудие на сто процентов контролируется американцами. Разве МУС не должен в первую очередь признать военными преступниками Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра и выдать ордера на их арест по случаю 20-й годовщины вторжения в Ирак? Тут стоит упомянуть, что все обнародованные документы раскрывают масштабы опустошения и разрушения, которым подверглась страна на основании ложных обвинений.

Решение об аресте Путина совпало с годовщиной американской интервенции в Ирак, а также продемонстрировало коренной дисбаланс, затронувший международные институты и организации. Соединенные Штаты считают себя единственным мировым полюсом. Они опираются на военную мощь и презирают моральные принципы, поэтому никто не может помешать им вести бессмысленные войны, за которые расплачиваются невинные народы.

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл ранее признал, что солгал Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о производстве Ираком оружия массового поражения.

О какой справедливости может идти речь, когда Джордж Буш-младший и Тони Блэр избежали ответственности перед международным сообществом, а Путина называют врагом Соединенных Штатов?

Тони Блэр был осужден парламентской комиссией Великобритании за ложь и вовлечение британской армии в агрессивную войну, в которой не было нужды. Джордж Буш-младший, в свою очередь, всегда хвастался, что свержение режима Саддама Хусейна было целью, достойной войны. Все обнародованные документы подтверждают, что решение о вторжении в Ирак было обдуманным и заранее спланированным, а выбранный предлог — это не что иное, как ложь, в которую, как считали сами оккупанты, никто не поверит.

Ирак был сильным и процветающим государством до американского вторжения, а после перестал им быть. Арабский народ подвергся массовым убийствам, пыткам, издевательствам, унижениям и был обречен на голодную смерть. Социальная структура иракского общества была разрушена. Причиной тому является навязывание политической системы, которая превратилась в «безжалостную машину разрушения» после вывода американских и британских войск.

Президент США Джордж Буш-младший заявил, что «миссия выполнена», и он имел в виду то, что сказал. Миссия, в ходе которой был свергнут Саддам Хусейн, уничтожила суверенитет Ирака. Ирак существуюет лишь на бумаге, это государство не признает даже его собственный народ.

Все, что произошло с Ираком, не было осуждено Международным уголовным судом. Армии США, Великобритании и их союзников действовали вне рамок легитимности, совершая преступления против человечности, каждое из которых по своей гнусности превосходит то, что сегодня мы видим на Украине. Так проявляется политика двойных стандартов. Это свидетельствует о моральном разложении мирового сообщества.

Кризис на Украине — это конфликт между двумя странами, которые когда-то были единым государством. Что же касается американо-британского вторжения, то здесь нет другого оправдания, кроме желания уничтожить Ирак, свергнуть политический режим и вычеркнуть иракский народ из истории.

Почему президент Украины Владимир Зеленский не является военным преступником? Ведь он — разжигатель военного конфликта, угрожающий России ракетами НАТО.

Разве не Джордж Буш-младший и Тони Блэр — еще до Путина и Зеленского — стали военными преступниками? Они вторглись в независимое государство, уничтожили его суверенитет и сделали гнездом для множества террористических организаций, прежде чем проиранские милиции взяли страну под свой контроль.

Международный уголовный суд действовал по американскому приказу. При этом он не учел тот факт, что Владимир Путин является главой сверхдержавы, располагающей ядерным оружием. Кто, например, осмелится его арестовать?

Такое решение призвано принизить международное правосудие и выставить его на посмешище.

Хотя оно является чисто символическим, это знак, говорящий об уничтожении самой идеи международного правосудия. О какой справедливости может идти речь, когда Джордж Буш-младший и Тони Блэр избежали ответственности перед международным сообществом, а Путина называют врагом Соединенных Штатов? Это политика двойных стандартов, которой нельзя доверять.

Соединенные Штаты, зная, что это решение не подлежит исполнению, намеревались публично продемонстрировать свою власть над Международным уголовным судом. Тут стоит отметить, что они подписали Римский статут, однако не ратифицировали его и даже ранее вводили санкции в отношении сотрудников МУС.

Европа, в свою очередь, утратила самостоятельность в принятии решений, а теперь пламя конфликта на Украине пожирает и международное правосудие.

Автор: Фарук Юсуф (فاروق يوسف)