Пушилин считает, что в случае контрнаступления ВСУ будут атаковать несколько направлений

По мнению врио главы ДНР, наступление на Бердянск и Мелитополь "было бы слишком простым решением" для вооруженных сил Украины

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин полагает, что в случае контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут атаковать сразу несколько направлений, причем запорожское - в обязательном порядке.

"Я думаю, что если они попробуют контратаковать, а очень не исключено, что их просто заставят это сделать, то все же будет несколько направлений, и обязательно - запорожское направление", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не планируют ли ВСУ сделать Бердянск и Мелитополь фокусом своего наступления, Пушилин отметил, что "это было бы слишком простым решением".

Ранее в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил в беседе с корреспондентом ТАСС мнение, что ожидаемая контратака киевских силовиков в Запорожской области будет вестись "не только по суше, но и по воде". Он считает, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона "косвенно подтверждает" подготовку украинских военных к наступлению.