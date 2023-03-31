Войти
ТАСС

Пушилин считает, что в случае контрнаступления ВСУ будут атаковать несколько направлений

520
0
0
Врио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин.
Источник изображения: Николай Тришин/ ТАСС

По мнению врио главы ДНР, наступление на Бердянск и Мелитополь "было бы слишком простым решением" для вооруженных сил Украины

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин полагает, что в случае контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут атаковать сразу несколько направлений, причем запорожское - в обязательном порядке.

"Я думаю, что если они попробуют контратаковать, а очень не исключено, что их просто заставят это сделать, то все же будет несколько направлений, и обязательно - запорожское направление", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не планируют ли ВСУ сделать Бердянск и Мелитополь фокусом своего наступления, Пушилин отметил, что "это было бы слишком простым решением".

Ранее в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил в беседе с корреспондентом ТАСС мнение, что ожидаемая контратака киевских силовиков в Запорожской области будет вестись "не только по суше, но и по воде". Он считает, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона "косвенно подтверждает" подготовку украинских военных к наступлению. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
22.04.2020
Рати мировой иррегулярной войны
12.02.2020
Союзное государство осталось недостроем
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
20.07.2017
ГП "Антонов" опровергает информацию об отделении "Авиалиний Антонова"
20.03.2015
Оборона позиций
27.12.2011
Опыт армейской реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге