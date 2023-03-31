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ТАСС

В Британии заявили, что будут оказывать помощь Украине в согласовании с партнерами

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

По словам главы МИД королевства Джеймса Клеверли, в вопросе возврата Киеву "занятых Россией территорий" "не нужно недооценивать способности Украины"

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Лондон будет оказывать военную помощь Украине только в согласовании с международными партнерами. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью германской газете Die Welt, которое опубликовано вечером в среду.

Отвечая на вопрос, готова ли Великобритания отправить Украине истребители, он сказал: "Мы, как уже говорилось, будем прислушиваться к украинцам относительно того, что им еще потребуется, будь то снаряжение или обучение. Мы постоянно будем работать в тесном сотрудничестве с нашими международными союзниками".

Его также спросили, может ли Киев вернуть "занятые Россией территории". На это он ответил, что "не нужно недооценивать способности Украины". 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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