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ТАСС

Армения, Индия и Мексика отмежевались от тезисов "Саммита за демократию" по Украине

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, J. Scott Applewhite, File

Авторы документа требуют, чтобы Россия "немедленно, полностью и без условий вывела все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ"

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Армения, Индия и Мексика отказались поддержать пункт итоговой декларации второго "Саммита за демократию", касающийся Украины. Об этом свидетельствует текст данного документа с пояснениями, распространенный в среду пресс-службой Госдепартамента США.

"Мы подчеркиваем необходимость достичь как можно скорее всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, соответствующего принципам Устава ООН", - говорится в коммюнике. При этом его авторы осуждают "гуманитарные последствия" специальной военной операции РФ на Украине. "Мы требуем, чтобы Россия немедленно, полностью и без условий вывела все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и призываем к прекращению боевых действий", - пишут составители декларации. Кроме того, они сигнализируют о поддержке обеспечения ответственности за "самые серьезные преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины".

Между тем в сносках указывается, что "Армения, Индия и Мексика" заявили о "поддержке с оговорками" данного абзаца преамбулы документа "или диссоциации" от него.

Второй "Саммит за демократию" проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29-30 марта. Первая встреча была организована Вашингтоном в декабре прошлого года в режиме видеоконференции. Американские власти пригласили на нее представителей 110 государств и территорий. В списке фигурировал китайский остров Тайвань, однако в нем не было КНР, а также России, Египта, Турции и ряда других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на мероприятии в первую очередь были представлены государства, следующие в фарватере политики Вашингтона, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желают сохранить с США хорошие отношения. Вашингтон ранее сообщил, что список приглашенных на второй саммит будет в целом повторять перечень участников предыдущей встречи. 

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Страны
Армения
Египет
Замбия
Индия
Китай
Коста-Рика
Мексика
Нидерланды
Россия
США
Тайвань
Турция
Украина
Южная Корея
Персоны
Лавров Сергей
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