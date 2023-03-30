Как отличить легального букмекера от мошенника

Начинающим беттерам сложно отличить честного букмекера от недобросовестного. У некоторых новичков из–за этого возникают проблемы. Иногда они сопряжены с финансовыми потерями от несправедливых действий игровой площадки. Рассказываем, как отличить честную БК от мошенника.

Признаки легальных букмекеров

Вот признаки, которые отличают надежных, добросовестных букмекеров от мошенников:

Лицензия. Все честные букмекеры в России имеют лицензию ФНС. Это гарантирует, что они будут соблюдать действующее законодательство и обеспечивает правовую защиту игроку в случае нарушения его прав.

имеют лицензию ФНС. Это гарантирует, что они будут соблюдать действующее законодательство и обеспечивает правовую защиту в случае нарушения его прав. Прямые платежи. Все транзакции, связанные с депозитами, должны производится исключительно на счета букмекерской конторы. Они могут выполняться с официального сайта игровой площадки или Единого ЦУПИС.

Отсутствие комиссий. Легальные российские БК не требуют комиссионных сборов ни за пополнение, ни за снятие выигрыша. Это касается и ЕЦУПИС.

Еще один важный момент — это идентификация. Легальные игровые платформы, работающие на основании лицензии Налоговой службы, требуют пройти процедуру проверки личности для ставок на спорт всего один раз. Это связано с особенностями российского законодательства. Идентификация необходима сразу после регистрации до зачисления на баланс пользователя первого депозита.

Любой честный легальный букмекер обязательно должен принимать банковские карты. Если такой способ платежа отсутствует, стоит насторожиться.

Столкнулись с проблемой выбора беттинг—оператора? Честный рейтинг букмекеров, которые добросовестно относятся к своим клиентам, можно найти на независимых информационно-беттинговых платформах. В рейтинги обычно входят только легальные операторы, которые принимают депозит, платят выигрыш при посредничестве Единого ЦУПИС. К таким букмекерам можно отнести БК 1хСтавка, подробная информация о которой можно найти по ссылке https://24-bet.ru/1h-stavka-bukmekerskaya-kontora-tsupis/

Признаки мошенников

Вот признаки, по которым можно определить букмекера—мошенника:

Отсутствие или сомнительное происхождение лицензии. У мошенников нет разрешения на работу или же оно получено в юрисдикциях, где к претенденту на оформление такого документа практически не предъявляется никаких требований (как правило, это различные оффшорные зоны).

Многократная верификация. Недобросовестные игровые площадки, которые не отличаются надежностью , требуют пройти проверку личности почти при каждом выводе более—менее крупной суммы. При этом зачастую она заканчивается отказом в верификации, за которым следует повторное требование о предоставлении своих данных. В результате беттер просто не может снять средства.

, требуют пройти проверку личности почти при каждом выводе более—менее крупной суммы. При этом зачастую она заканчивается отказом в верификации, за которым следует повторное требование о предоставлении своих данных. В результате беттер просто не может снять средства. Лимиты. Мошенник часто выставляют ограничения в виде персональных лимитов для наиболее успешных игроков. Чаще всего они касаются суммы вывода и величины спортивной ставки.

Необоснованные блокировки. Недобросовестные букмекерские конторы часто блокируют аккаунт игрока без возможности снятия средств и восстановления профиля. Бан обычно дают по надуманным основаниям или вовсе без причин.

Многие мошенники принимают платежи только в криптовалюте или исключительно через сервис «Свободная касса». Это связано с трудностью отслеживания транзакций, выполненных с использованием этих способов.

Понять, хороший перед вами букмекер или нет, можно опираясь на информацию с его официального сайта или отзывы пользователей. На основе данных с ресурса можно узнать о наличии лицензии и основаниях блокировок (они содержатся в пользовательском соглашении). А из откликов реальных игроков — о поведении БК на практике (лимиты, необоснованные блокировки, многократная верификация, проблемы с выводом).

Заключение

Признаки честного букмекера — лицензия ФНС России, однократная идентификация клиентов, прозрачность платежей, отсутствие комиссий за ввод и вывод средств, а также наличие банковских карт среди средств платежей. Главный признак мошенников — отсутствие разрешения Налоговой службы. Также для них характерны проблемы при выводе выигрыша, персональные лимиты и необоснованные блокировки удачливых игроков.