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Интерфакс-АВН

Российские космонавты осуществят три выхода в открытый космос в апреле-мае - NASA

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: РИА Новости/Роскосмос

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты совершат три выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в апреле-мае этого года, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэл Монтальбано.

"В апреле у нас запланирован ряд выходов в открытый космос, запланировано два российских выхода в открытый космос, (...) затем у россиян будет ещё один выход в открытый космос в начале мая", - сказал Монтальбано в ходе телеконференции NASA.

Он отметил, что также в апреле планируется выход в открытый космос американских астронавтов для подготовки фермы станции к креплению в будущем новый пары солнечных батарей iROSA и демонтажа оборудования связи, которое управление планирует вернуть на Землю.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что оставшиеся на МКС на полгода космонавты из-за нештатной ситуации наверстают отставание по выходам в открытый космос.

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