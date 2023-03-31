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Военное обозрение

Председатель ОКНШ ВС США заявил о невозможности воспрепятствовать ядерной программе Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Американские власти признают, что не располагают возможностью как-то остановить либо замедлить развитие ядерного потенциала Китая. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

В ходе слушаний в конгрессе США Милли посетовал на невозможность каким-либо образом запретить либо уничтожить рассчитанную на последующие 10-20 лет программу ядерного развития Китая. По словам представителя Пентагона, существует крайне мало противовесов, которые возможно было бы применить для сдерживания развития китайской ядерной программы.

Милли также назвал "достижимой" цель китайского правительства сделать КНР "равной" среди мировых держав. Исходя из этого, представитель американского военного ведомства отметил, что США должны не только не отставать от Китая в ряде аспектов, но и опережать его.

Ранее власти Китая призвали США прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под предлогом так называемой "защиты демократии".

Представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что современному миру нужно не создавать разногласия "во имя демократии" и продолжать продвижение так называемой "политики односторонних действий", а стремиться к укреплению солидарности и сотрудничества на основании целей и принципов, прописанных в Уставе ООН.

Китайский дипломат также отметила, что вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом демократии, необходимо претворять в жизнь настоящую демократию, отказавшись от ложной демократии.

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Ядерный щит
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