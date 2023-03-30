Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу

«Путин хочет передать ядерное оружие Беларуси. Он больше никого не слушает. Он реагирует только на силу», – рассказал в интервью Fakt бывший помощник начальника Генерального штаба Войска Польского генерал-майор Богуслав Пацек.

Напомним, что 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Это может запустить спираль

По мнению Богуслава Пацека, заявление Путина выглядит, как реальное намерение распространить тактическое ядерное оружие в Восточной Европе. «Это не очень хороший сигнал, поскольку в Европе в этом отношении уже много лет сохраняется стабильность», – оценивает Пацек в интервью Fakt. Как он объясняет, есть государства, обладающие ядерным оружием, такие как Франция, Великобритания и, конечно, Россия. А есть государства, такие как Германия, на территории которых находится ядерное оружие, принадлежащее Соединенным Штатам. «Это была ситуация, которая обеспечивала стабильность для востока и запада, это было нерушимо в течение многих лет. Если сегодня Владимир Путин действительно разместит ТЯО в Беларуси, это будет свидетельствовать о новом сценарии, который может запустить спираль ядерного вооружения в мире», – говорит генерал Пацек.

Россия имеет преимущество

«Проблема в том, что в Европе Россия имеет очень большое преимущество в плане запасов тактического ядерного оружия. Его размещение в Беларуси усиливает угрозу для соседних стран. Это может когда-нибудь существенно осложнить ситуацию. На сегодняшний день, очевидно, это элемент запугивания и давления на западные страны. Поэтому заставить Путина отказаться от этого решения, скорее всего, невозможно», – объясняет генерал Пацек.

Сильный ответ

«На действия Путина нужен сильный ответ, а не просто слова осуждения. Поэтому, считает он, следует подумать о размещении тактического ядерного оружия на польской территории. Сейчас надо заявить Путину, что если он разместит оружие в Беларуси, то спровоцирует такие же действия на польской территории» – считает польский генерал. «Может быть, тогда он одумается. Я бы не возражал против размещения такого оружия в нашей стране. Правда, это делает государство главной мишенью, но что касается западных государств, то Польша в любом случае является главной мишенью России. Поэтому развертывание ядерного тактического оружия было бы адекватным ответом на его размещение в Беларуси. Но не отреагировать будет ошибкой», – говорит генерал Пацек.

«До сих пор никто не наносил ударов по государству с ядерным оружием. Поэтому, с точки зрения Польши, это повысило бы нашу безопасность», – утверждает генерал Богуслав Пацек.

«Самое правильное – добиться того, чтобы это оружие не было размещено в Беларуси, но боюсь, что одними требованиями, направленными на Россию, ничего не добиться. Не помогут и резолюции ООН. Путин больше никого не слушает. Он реагирует только на силовые аргументы», – говорит генерал Богуслав Пацек.

Как видим, в Польше уже началась паника. Входящий в кулуары польского генштаба генерал открыто сомневается в профпригодности польского руководства в вопросах обеспечения национальной безопасности. Более того, ему дали право выступить и открыто заявить о готовности Польши предъявить силовые аргументы. На ряду с заявлениями польского посла во Франции о готовности Варшавы вступить в вооруженный конфликт с Россией на Украине очередное заявление, хоть и бывшего, но все же, высокопоставленного генерала Войска Польского звучат хоть и трусливо, но чрезвычайно по милитарситски.

Николай Крылов