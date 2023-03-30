Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием.

«Эффект разорвавшейся бомбы» вызвало в некоторых кругах заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Беларуси, которое он сделал 25 марта во время интервью на канале «Россия 24».Можно долго рассказывать о том, какой вой поднялся на берегах Балтийского моря, какие заявления посыпались из «посполитой» и что «прилетело» из-за океана, но, наверное, не стоит. Потому как всё это уже было, всё это типично и скучно. Здесь уместнее было бы обратить внимание на неукоснительность выполнения соглашений, которые периодически достигаются российским и белорусским президентами.

Давно уже замечено, что у лидеров двух субъектов Союзного государства слова не расходятся с делом, особенно, если это касается вопросов национальной безопасности. Другими словами, как сказано, так и будет сделано.

Например, договорились президенты о поставке Россией новых вооружений для армии Беларуси – сделали. Сначала прибыли в Синеокую самолеты Су-30СМ, потом БТР-82А, затем «Искандеры»и С-400. Кстати, по мнению экспертов, недавнюю «презентацию» белорусским министром обороны нового зенитного ракетного полка на южном операционном направлении можно расценивать, как следствие выполнения соответствующихсоглашений относительно поставок новейших зенитно-ракетных систем.

Вот и теперь было озвучено всего лишь твёрдое намерение выполнить в конкретные сроки ранее достигнутые договорённости. Напомним, что соглашение о возможном размещении ТЯО на территории Беларуси было принято ещё 25 июня прошлого года в Санкт-Петербурге на встрече российского и белорусского президентов (ВПО: «Появится ли в Беларуси ядерное оружие?»). Тогда Александр Лукашенко, выражая общую для двух стран серьёзную озабоченность, обратился к Владимиру Путину. «Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки. <…> Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи», – сказал тогда белорусский лидер своему коллеге. «Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьёзного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность», – добавил Александр Лукашенко.

Со своей стороны российский лидер, отвечая главе белорусского государства, указал на то, что в данный момент (июнь 2022 года) пока не возникло необходимости в зеркальном ответе на действия США, но определённые шаги в этом направлении уже стоит предпринять. «Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов СУ-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать), и соответствующим образом начать подготовку лётного состава. Это первое. И второе. Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении», – сказал Владимир Путин. После чего предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этим.

Вот, в принципе, вся предыстория вопроса. Сейчас белорусская армия повышает свои навыки в применении ракетно-тактического комплекса «Искандер-М», а всоставе ВВС и войск ПВО Беларуси имеется эскадрилья Су-25, модернизированных до уровня носителей ядерного оружия. В свою очередь, склады для хранения ТЯО, как сказал президент России, появятся в Беларуси до 1 июля этого года. Повторимся, «как было сказано, так исделано». И можно не сомневаться, что ещё много чего будет сделано.

Хотелось бы отметить тот факт, что в Европе и в США все всё знали «по существу вопроса». Потому что прошлогодняя встреча президентов России и Беларуси в Петербурге состоялась накануне саммита НАТО в Мадриде (28-30.06.2022) и буквально за день до заседаний членов G7 (26-27.06.2022) в замке Эльмау (земля Бавария). Уже тогда бушевал ажиотаж,вызванный заявлениями лидеров объединенного государства. «Мы выражаем серьёзную озабоченность после заявления России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом», – было указано в документе, подписанном «семеркой».

Вот здесь следует вставить: «Чья бы корова мычала…». Для справки: Польша ещё в апреле 2022 годавыразила готовность разместить американское ядерное оружие на своей территории (заметьте – в апреле!). Об этом в то время заявил «серый кардинал Польши» и, по совместительству, вице-премьер страны и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский. «Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого», – сказал тогда Качиньский и призвал создать в стране новый командный центр НАТО – «для более эффективного проведения совместных военных операций». И ещё: США держат 150 тактических термоядерных авиабомб B61 на шести собственных военных базах в пяти государствах Европы — Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции!Военные этих стран вместе с американскими военными отрабатывают операции по боевому применению спецбоеприпасов, для чегона их территории построена соответствующая инфраструктура.

В данном контексте необходимо указать на очень важный момент – все вышеприведенные шаги руководства Союзного государства были предприняты, как ответные меры на агрессивную политику коллективного Запада. Самый свежий пример, касающийся размещения ТЯО в Беларуси, – ответ на решение Великобритании о поставках Украине вооружения с обедненным ураном.

Напомним также и о развертывании РГВ на территории Беларуси. Это тоже ответ на создание в Польше и странах Балтии ударных группировок войск ещё со времен начала миграционного кризиса (осень 2021 года) на границах этих стран с Республикой Беларусь. В своё время об этом также договорились два президента. В результате чего в октябре 2022 года на территорию Беларуси прибыла российская часть РГВ, успешно разместилась в пунктах постоянной дислокации и приступила к занятиям на полигонах белорусской армии.

В настоящее время соединения и воинские части российского компонента РГВ проводят совместные с белорусскими войсками мероприятия подготовки к выполнению задач по предназначению (ВПО: «Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени», «Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания»).То есть, «союзная армия» повышает свою готовность к защите Союзного государства. Ключевое слово здесь – «защита». Но при этом нельзя забывать и о том, что даже оборона должна быть активной, а значит, в ходе подготовки РГВ будут отрабатываться и наступательные действия, как и тренировки лётного состава, прошедшего в России обучение управлению самолетами Су-25, оснащенными ядерным оружием.

Таким образом, размещение ТЯО в Беларуси можно рассматривать, как усиление РГВ соответствующим видом вооружения, отвечающим нынешним угрозам военной безопасности Союзного государства.

Владимир Вуячич